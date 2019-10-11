قُتل 4 من مقاتلي الجيش الوطني السوري، الخميس، في كمين لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني لمراسل وكالة الأناضول، أن العناصر الإرهابية تخفوا في زي مقاتلي الجيش الوطني في قرية الدادات، ولدى دخول مقاتلي الجيش الوطني الحقيقيين للمدينة لتمشيطها، اندلعت اشتباكات ما أسفر عن مقتل 4 وجرح 3 آخرين.

والخميس عبر الجيش الوطني الحدود التركية إلى سوريا ودخل منطقة شرق الفرات ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وقد أسفرت الاشتباكات عن انسحاب الجيش الوطني من القرية إلا أنها عاودت لاحقاً الهجوم على العناصر الإرهابية وطردتهم وحررت القرية.

من جانب آخر أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، عن ارتفاع عدد من تم تحييدهم من الإرهابيين منذ انطلاق العملية إلى 342 إرهابياً.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK\YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.