اعتبر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، أن تركيا مهوى أفئدة المسلمين، والحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد أنقرة "وقحة ومرفوضة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر يوم الجمعة.

وقال "الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا وقحة ومرفوضة، وإسرائيل ستبقى هي العدو وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".

والخميس، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية نبع السلام التركية التي تستهدف المنظمات الإرهابية شمالي سوريا، وتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم.

فيما تجاهل نتنياهو الغارات التي تنفذها مقاتلات سلاح جوِّه داخل سوريا منذ سنوات، وعمليات القتل والتطهير العرقي التي تمارسها حكومات تل أبيب المتعاقبة بحق الفلسطينيين منذ عقود.

والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG و داعش.

كما تهدف عملية نبع السلام إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.