سياسة
3 دقيقة قراءة
الخارجية الإيرانية: مستهدفو الناقلة في البحر الأحمر يتحملون تبعات الحادث
حمَّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مستهدفي ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر تبعات حادث التفجير، وأشار موسوي إلى أن السفينة تعرضت للهجوم والإصابة من مكان قريب من شرق البحر الأحمر، على دفعتين وبفاصل نصف ساعة.
الخارجية الإيرانية: مستهدفو الناقلة في البحر الأحمر يتحملون تبعات الحادث
بيان الخارجية الإيرانية أكد سلامة طاقم الناقلة وأن السفينة في حالة مستقرة / Reuters
11 أكتوبر 2019

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن استهداف ناقلة تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية "مغامرة خطرة"، ومن يقف وراءها سيتحمل تداعياتها.

وصباح الجمعة، تعرضت ناقلة إيرانية على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي، لحادث انفجار، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار ناجم عن "استهداف صاروخي".

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن "التحقيقات الجارية من قبل شركة النفط الإيرانية، تكشف أن السفينة تعرضت للهجوم والإصابة من مكان قريب من شرق البحر الأحمر، على دفعتين وبفاصل نصف ساعة".

وشدد على أن "الجماعات المسؤولة عن هذه المغامرة الخطرة، تتحمل كل التبعات الناجمة عنها، بما في ذلك التلوث الحاصل في المنطقة".

وأكد في بيان "سلامة طاقم الناقلة، وأنهم لم يتعرضوا لأذى، وأن السفينة في حالة مستقرة".

وأشار إلى "تعرض السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية لأعمال تخريبية في البحر الأحمر".

وأضاف أن "التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المتورطة بهذه الاعتداءات"، مشيراً إلى إعلان النتائج بعد الحصول عليها.

ووفقاً للمعلومات الواردة، تعرض مخزنان من الناقلة لأضرار وتسرب النفط الذي كان يحتويانه إلى مياه البحر الأحمر.

بدوره، أشار المدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية نصر الله سردشتي إلى عدم "تقديم مساعدة للناقلة التي تعرضت للانفجار من أي طرف، رغم وجود السفن الأخرى قربها في البحر الأحمر".

وقال وفق ما نقله تلفزيون "العالم" الإيراني الرسمي، إن "الناقلة لم تعاود الإبحار بعد، وستغير مسيرها للخروج من البحر الأحمر".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مُسيّرة تبنّته جماعة "الحوثي".

فيما اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنه لكن الأخيرة نفت ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us