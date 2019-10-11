استشهد جندي تركي وأصيب 3 آخرين في اشتباكات مع تنظيم PKK\YPG الإرهابي، وارتفع عدد إرهابيي تنظيم PKK\YPG الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات السورية إلى 342 عنصراً.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية فجر الجمعة "ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأضاف "نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانب آخر أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، عن ارتفاع عدد من تم تحييدهم من الإرهابيين منذ انطلاق العملية إلى 342 إرهابياً.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK\YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.