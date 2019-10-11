سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد جندي تركي وتحييد 342 إرهابياً منذ انطلاق "نبع السلام"
استشهد جندي تركي وأصيب 3 آخرين في اشتباكات مع تنظيم PKK\YPG الإرهابي، ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا. كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، عن ارتفاع عدد من تم تحييدهم من الإرهابيين منذ انطلاق العملية إلى 342 إرهابياً.
استشهاد جندي تركي وتحييد 342 إرهابياً منذ انطلاق "نبع السلام"
وزارة الدفاع التركية أعلنت استشهاد أول جندي تركي في عملية نبع السلام / AA
11 أكتوبر 2019

استشهد جندي تركي وأصيب 3 آخرين في اشتباكات مع تنظيم PKK\YPG الإرهابي، وارتفع عدد إرهابيي تنظيم PKK\YPG الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات السورية إلى 342 عنصراً.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية فجر الجمعة "ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأضاف "نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانب آخر أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، عن ارتفاع عدد من تم تحييدهم من الإرهابيين منذ انطلاق العملية إلى 342 إرهابياً.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK\YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us