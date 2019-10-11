أهم الأحداث:

تحرير 11 قرية سورية من قبضة التنظيمات الإرهابية في إطار عملية نبع السلام، والمرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي ينفي وجود أي توافقات سياسية مقابل خروجه من السجن.

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عملية نبع السلام.. تحرير 11 قرية من قبضة التنظيمات الإرهابية

تمكّن الجيشان التركي والوطني السوري الخميس، من تحرير 11 قرية سورية كان يسيطر عليها مقاتلو تنظيم PKK/YPG الإرهابي، في إطار عملية نبع السلام العسكرية التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصر الأربعاء، انطلاقها في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا. [TRT عربي]

ونجح الجيشان في تطهير قرية كيشتو التحتاني بريف رأس العين، وقرى برزان والجديدة وقصاص تل فندر واليابسة والمشيرفة والدادات وبير عشق والحميدية في ريف تل أبيض التابع لمحافظة الرقّة، من عناصر التنظيم الإرهابي. [الأناضول]

من جهة أخرى، قطع الجيش الوطني السوري طريق إمدادات التنظيم بين رأس العين وبلدة الدرباسية، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 إرهابياً في غارة جوية ضد أهداف إرهابية بمنطقة رأس العين السورية. [TRT عربي]

تونس.. القروي ينفي أي "توافق" مقابل خروجه من السجن

نفى المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي الخميس، أن يكون خروجه من السجن نتيجة لأي "توافق"، مؤكداً أن الإفراج عنه حدث بفضل "القضاء المستقل". جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أمام مقر حزبه بالعاصمة التونسية، المرشح الذي أفرج عنه القضاء مساء الأربعاء، بعد شهر ونصف من توقيفه على خلفية اتهامات بـ"الفساد". [الأناضول]

وقال القروي "لم أقم بأي توافق مع أي طرف سياسي.. لا مع النهضة ولا مع الحكومة ولا مع يوسف الشاهد"، مضيفاً أن "الفضل يعود إلى القضاء المستقل الذي أخرجني من السجن لأنني مظلوم". [TRT عربي]

وحول التوافقات الممكنة عقب صدور النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية التي أُجريت الأحد الماضي، وحصول حزبه "قلب تونس" على المركز الثاني، قال "لسنا مستعجلين على التوافقات، نُكمل الانتخابات الرئاسية ونرى النتائج النهائية للتشريعية، ربما تحدث مفاجآت وبعد ذلك نتحدث". [الأناضول]