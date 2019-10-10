سياسة
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بريطانيا: تركيا قدّمت ضمانات باحترام القانون الدولي في عملية نبع السلام
قالت مندوبة لندن الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس قبيل جلسة مغلقة بمجلس الأمن حول التطورات شمالي سوريا، إن تركيا وشعبها أظهرا سخاءً استثنائياً تجاه اللاجئين السوريين، تركيا شريك مهم في الناتو.
بريطانيا: تركيا قدّمت ضمانات باحترام القانون الدولي في عملية نبع السلام
 كارين بيرس مندوبة لندن الدائمة لدى الأمم المتحدة  / AFP
10 أكتوبر 2019

أكدت بريطانيا الخميس، أن تركيا قدمت ضمانات تتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني، ضمن عملية “نبع السلام” التي أطلقتها أنقرة ضد مواقع تنظيم PKK/YPG الإرهابي شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، قبيل مشاركتها في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع شمالي سوريا، وعملية “نبع السلام” التركية.

وقالت المندوبة إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، ونقل له مخاوف لندن الجدية إزاء العملية.

وأضافت أنه "يوجد خطر في أن يسوء الوضع الإنساني أكثر، وأن العملية يمكن أن تؤثر على مكافحة داعش في المنطقة، داعية إلى الاعتدال واحترام القانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى أن "أنقرة قدمت ضمانات في هذا الموضوع"، لافتة إلى أن "تركيا وشعبها أظهرا سخاءً استثنائياً" تجاه اللاجئين السوريين.

مشددة على أن تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من تنظيمات PKK/YPG و“داعش” الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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