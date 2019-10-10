قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون "إن الهدف الأساسي لعملية نبع السلام هو تطهير المنطقة الواقعة بين شرق نهر الفرات والحدود السورية العراقية، من المواقع الإرهابية".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه الخميس، مع الصحفيين والإعلاميين لإطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بعملية نبع السلام شرق نهر الفرات في سوريا.

وأوضح المسؤول الرئاسي خلال الاجتماع الذي عقد في قصر دولمة بهجة بإسطنبول "أن عملية السلام التي تسعى تركيا لتأسيسها من خلال هذه العملية العسكرية تحمل أهمية كبيرة ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي أيضاً".

وأضاف "هدفنا الأساسي من العملية هو تطهير الخط الواقع بين شرقي نهر الفرات والحدود السورية العراقية من المواقع الإرهابية المتبقية". مشيراً إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع العملية لحظة بلحظة ويطلع على آخر المعلومات حول سيرها".

مؤكداً أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات حازمة حتى تحقق هدفها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأربعاء، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.