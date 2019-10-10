سياسة
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الجيش الوطني السوري يسيطر على قرى جديدة ضمن عملية نبع السلام
تمكّن الجيش الوطني السوري الخميس، من السيطرة على 5 قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي ضد مواقع تنظيم PKK/YPG الإرهابي شرق الفرات.
الجيش الوطني السوري يسيطر على قرى جديدة ضمن عملية نبع السلام
الجيش الوطني السوري يسيطر على 5 قرى جديدة ضمن عملية نبع السلام / AA
10 أكتوبر 2019

سيطر الجيش الوطني السوري الخميس، على 5 قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، ضد مواقع تنظيم PKK/YPG الإرهابي شرق الفرات.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض وقرية كيشتو في رأس العين، بعد اشتباكات مع عناصر YPG الإرهابي.

وبلغ عدد القرى المحررة منذ صباح الخميس 7 قرى، إذ سبق أن سيطر مقاتلو الجيش الوطني على عدد من القرى في تل أبيض.

واتخذ الجيش الوطني إجراءات أمنية في القرى التي سيطر عليها.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG الإرهابي و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة لتسهيل عودة اللاجئين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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