سياسة
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6 قتلى بينهم رضيع في هجمات YPG الإرهابي على بلدات حدودية تركية
أعلن والي شانلي أورفا الخميس، سقوط 3 قتلى مدنيين أحدهم طفل سوري يبلغ من العمر 9 أشهر وطفلة يبلغ عمرها 11 عاماً، جرّاء قذائف أطلقها تنظيم PKK/YPG الإرهابي من سوريا على مناطق سكنية قريبة من الحدود في الولاية.
6 قتلى بينهم رضيع في هجمات YPG الإرهابي على بلدات حدودية تركية
وزارة الدفاع التركية تعلن إصابة مدنيين جرّاء استهداف تنظيم PKK/YPG الإرهابي مناطق مدنية في تركيا
10 أكتوبر 2019

أعلن والي شانلي أورفا الخميس، سقوط 3 قتلى مدنيين أحدهم طفل سوري يبلغ من العمر 9 أشهر وطفلة يبلغ عمرها 11 عاماً، جرّاء قذائف أطلقها تنظيم PKK/YPG الإرهابي من سوريا على مناطق سكنية قريبة من الحدود في الولاية.

وأشار الوالي إلى إصابة 46 شخصاً في سقوط قذيفة مورتر على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية.

كما أعلنت ولاية ماردين مقتل سيدة وطفلتيها وإصابة 24 على إثر سقوط قذائف من سوريا على الولاية جنوبي تركيا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية إن مدنيين أتراكاً أصيبوا إثر استهداف التنظيم الإرهابي مناطق مدنية في تركيا بالهاون والقذائف الصاروخية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عناصر التنظيم الإرهابية التي لا تحترم القيم الإنسانية والملطخة أياديها بالدماء تستهدف المدنيين الأتراك من مكامنهم في المدارس والمستشفيات والمباني السكنية".

ونشر البيان صوراً للأماكن المستهدفة والأضرار الناجمة عن ذلك، بينما لم يذكر عدد المصابين ومواقع الأماكن المستهدفة.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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