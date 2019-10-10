سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن السيطرة على أهداف في شرق الفرات
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملية نبع السلام استمرت طوال الليل برياً وجوياً بنجاح، وتم السيطرة على الأهداف المخطط لها.
وزارة الدفاع التركية تعلن السيطرة على أهداف في شرق الفرات
استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لتنظيمي "PKK/YPG" و"داعش" الإرهابيين في رأس العين / AA
10 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن عملية نبع السلام استمرت طوال الليل برياً وجوياً بنجاح، وتم السيطرة على الأهداف المخطط لها.

ونشرت وزارة الدفاع على حسابها في موقع تويتر تغريدة قالت فيها "إن عملية نبع السلام استمرت طوال الليل برياً وجوياً بنجاح، وتم السيطرة على الأهداف المخطط لها، والعملية تسير بنجاح وفقاً لما خُطط لها".

وتصاعدت أعمدة الدخان من مدينة رأس العين، صباح الخميس، عقب قصف الأهداف الإرهابية فيها بالمدفعية التركية في إطار عملية نبع السلام، الرامية للقضاء على الحزام الإرهابي على الحدود الجنوبية لتركيا وإحلال السلام في المنطقة.

واستهدفت مدفعية الجيش التركي أهدافاً تابعة لتنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين في رأس العين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ومع فجر اليوم عاودت المدفعية التركية قصف الأهداف الإرهابية، حيث لوحظ تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة، وفي الأثناء سُمعت أصوات إطلاق نار في المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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