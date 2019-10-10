قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إن أمام بلاده فرصة جيدة لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، قبيل ساعات من بدء محادثات تجارية بين مسؤولي البلدين.

وذكر ترمب في تصريحات للصحفيين أن مسؤولي بلاده "يرون أهمية إبرام اتفاق إذا كان هناك فعلاً ما يشجع على قرار كهذا، إنها فرصة جيدة".

وتنطلق في وقت لاحق الخميس، جولة جديدة من المباحثات التجارية بين البلدين في واشنطن العاصمة، تستمر حتى الجمعة، في محاولة لوضع حد لأكثر من 16 شهراً من التوترات التجارية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين معنية بتنفيذ اتفاق تجاري أكثر من الولايات المتحدة، في إشارة إلى تضرر اقتصاد بكين وصادراتها.

وفشلت أكثر من 12 جولة من المباحثات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الشهور التسعة الماضية، رافقها تصاعد حدة الخلافات دفعت إلى تبادل فرض رسوم جمركية.

وشهدت الفترة الأخيرة إظهار البلدين بوادر لتخفيف التوترات، حيث أرجأت الولايات المتحدة بعض الزيادات في الرسوم الجمركية في حين اشترت الصين كميات من المنتجات الزراعية الأمريكية.