سياسة
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نائب أردوغان: عملية نبع السلام تسير وفق ما هو مخطط له
شدد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على أن عدم إلحاق الأذى بالمدنيين أولوية قصوى لدى الجيش التركي الذي تواصل قواته تصديها للإرهابيين في إطار العملية نبع السلام.
نائب أردوغان: عملية نبع السلام تسير وفق ما هو مخطط له
نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أكد أن عملية نبع السلام  تأتي في إطار الحقوق النابعة من القانون الدولي / AA
10 أكتوبر 2019

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، إن عملية نبع السلام التي أطلقتها بلاده شمالي سوريا، الأربعاء، تسير وفق ما هو مخطط له.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أقطاي، فجر الخميس، باللغتين التركية والعربية على حسابه الشخصي بموقع تويتر، حول عملية نبع السلام التي تهدف للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وبسط الاستقرار والسلام بالمنطقة.

وذكر نائب الرئيس في تغريدته "عملية نبع السلام تسير كما هو مخطط لها وراء الحدود التي تحاول تنظيمات إرهابية أن تعشش عندها".

وشدد أقطاي على أن "عدم إلحاق الأذى بالمدنيين أولوية قصوى لدى جيشنا الذي تواصل قواته تصديها للإرهابيين في إطار العملية"

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الحقوق النابعة من القانون الدولي، و"الحق المشروع في الدفاع عن النفس" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن بلاده عازمة على تجفيف مستنقع الإرهاب الذي يهدد حدودها، ويشكل خطراً كبير على العالم بأسره.

كما شدد أقطاي على أن تركيا تتطلع إلى أن يكون الرأي العام العالمي على نفس القدر من التصميم بخصوص التصدي للتنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK\YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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