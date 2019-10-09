سياسة
2 دقيقة قراءة
نبع السلام.. حسابات مقربة من الإرهابيين تحاول تضليل الرأي العامّ
بدأت حسابات مقرَّبة من تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر حملات تهدف إلى تضليل الرأي العامّ، مع انطلاق عملية نبع السلام العسكرية شمالي سوريا.
نبع السلام.. حسابات مقربة من الإرهابيين تحاول تضليل الرأي العامّ
حسابات مقرّبة من تنظيم PKK/YPG الإرهابي تشنّ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العامّ بخصوص عملية نبع السلام / AA
9 أكتوبر 2019

شنّت حسابات مقربة من تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات تهدف إلى تضليل الرأي العامّ، مع انطلاق عملية نبع السلام العسكرية شمالي سوريا.

ودأبت الحسابات المقرّبة من التنظيم الإرهابي على نشر صور مجازر وقعت في مناطق مختلفة من العالم، ونسبها إلى عمليتي درع الفرات في الريف الشمالي لمحافظة حلب (أغسطس/آب 2016)، وغصن الزيتون في عفرين (يناير/كانون الثاني 2018) شمالي سوريا.

وتناقلت تلك الحسابات صوراً قديمة لمجزرة خوجالي التي ارتكبتها القوات الأرمينية بمدينة خوجالي الأذربيجانية في 26 فبراير/شباط 1992، في مسعى لتضليل الرأي العامّ واتهام تركيا بارتكاب مجازر خلال عملياتها العسكرية التي تهدف إلى القضاء على معاقل الإرهاب وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية نبع السلام شمالي سوريا، لتطهيره من التنظيمين المذكورين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أردوغان "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضد تنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين شمالي سوريا"، مضيفاً "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us