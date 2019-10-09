غادر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي الأربعاء، سجن المرناقية الذي كان محتجَزاً به في العاصمة تونس.

يأتي ذلك بعد أن قرّرَت محكمة تونسية، الإفراج عن القروي، الذي كان موقوفاً على خلفية قضايا فساد منذ شهر ونصف، وفق مصدر بحملته الانتخابية.

وقال مصدر بالحملة الانتخابية للقروي المرشح عن حزب "قلب تونس"، إن "محكمة التعقيب بالعاصمَة تونس، قررت الأربعاء الإفراج عن القروي"، وَفْقًا لوكالة الأناضول.

ووُقِّف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظّمة "أنا يقظ" المحلية غير الحكومية، تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهُّل المرشَّح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%. ويتنافس المرشَّحان الأحد على أعلى منصب في البلاد.