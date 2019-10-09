استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بغية إطلاعهم على معلومات عن عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بسوريا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، أن سفراء الدول المذكورة استُدعوا إلى مقر الخارجية بغية إطلاعهم على العملية التي جرى إطلاقها ضد تنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" شمالي سوريا لتطهيرها من التنظيمين المذكورين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أردوغان إن "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضدّ تنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين شمالي سوريا"، مضيفاً "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".