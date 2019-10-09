سياسة
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تركيا تستدعي سفراء أعضاء مجلس الأمن الدائمين لإطلاعهم على "نبع السلام"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الأربعاء، استدعاء سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بهدف إطلاعهم على معلومات عن عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بسوريا.
تركيا تستدعي سفراء أعضاء مجلس الأمن الدائمين لإطلاعهم على "نبع السلام"
أقصوي يعلن استدعاء سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإطلاعهم على معلومات عن عملية نبع السلام / AA
9 أكتوبر 2019

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بغية إطلاعهم على معلومات عن عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بسوريا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، أن سفراء الدول المذكورة استُدعوا إلى مقر الخارجية بغية إطلاعهم على العملية التي جرى إطلاقها ضد تنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" شمالي سوريا لتطهيرها من التنظيمين المذكورين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أردوغان إن "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضدّ تنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين شمالي سوريا"، مضيفاً "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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