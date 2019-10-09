سياسة
2 دقيقة قراءة
"الدفاع" التركية: انطلاق "نبع السلام" لضمان أمن الحدود
أصدرت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، بياناً قالت فيه إن عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، تهدف إلى ضمان أمن الحدود ومنع إنشاء ممر إرهابي، بالإضافة إلى توفير الشروط المناسبة من أجل عودة السوريين إلى ديارهم.
"الدفاع" التركية: انطلاق "نبع السلام" لضمان أمن الحدود
وزارة الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية نبع السلام شمالي سوريا من أجل ضمان أمن الحدود الجنوزبية للبلاد / وزارة الدفاع التركية
9 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف ضمان أمن الحدود ومنع إنشاء ممر إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأكّدت الوزارة في بيان، أن العملية التي انطلقت الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي التركي، تهدف أيضاً إلى تحييد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية التي تشكّل تهديداً على الأمن القومي التركي، وفي مقدمتها داعش وPKK/YPG، كما تهدف العملية إلى توفير الشروط المناسبة من أجل عودة السوريين المهجَّرين إلى منازلهم وأراضيهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيره من التنظيمين المذكورين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أردوغان "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضدّ تنظيمَي PKK/YPG وداعش الإرهابيين شمالي سوريا"، مضيفاً "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وتهدف العملية العسكرية، حسب المسؤولين الأتراك، إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us