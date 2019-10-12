أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدء عملية نبع السلام العسكرية التركية شرق الفرات على الحدود التركية-السورية، مشيراً إلى أن هدف العملية هو تطهير منطقة شرق الفرات من تنظيمي YPG/PKK وداعش الإرهابيين، والقضاء على الممر الإرهابي الذي تَشكَّل على الحدود التركية.
إليكم أبرز المستجدات منذ لحظة انطلاق العملية:
(ملاحظة: جميع التوقيتات محددة حسب التوقيت المحلي لتركيا)
السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول
20:15 وزير الخارجية التركي: لا وساطة ولا تفاوض مع الإرهابيين وقد جربنا الحلول السلمية من قبل.
20:15 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة لأسرة الرضيع السوري ضحية إرهاب YPG: دماء محمد عمر لن تذهب سدى.
19:40 وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 459 إرهابياً من PKK/YPG منذ انطلاق عملية نبع السلام.
19:20 وزارة الخارجية التركية: توجيه أمين عام جامعة الدول العربية اتهامات ضد بلادنا يعني الشراكة في جرائم المنظمة الإرهابية وخيانة للعالم العربي.
19:00 وزارة الخارجية التركية تستنكر بيان الجامعة العربية وتصفه بالخيانة بسبب دعمه لتنظيمات إرهابية.
17:25 وزارة الدفاع التركية تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري المعارض على بلدة رأس العين.
17:20 مراسل TRT عربي: قوات نبع السلام تسيطر على شبكة أنفاق في محيط رأس العين بريف الحسكة.
17:15 وزارة الدفاع التركية: تحييد 415 إرهابياً من تنظيم YPG منذ بدء العمليات.
17:00 قطر والصومال تتحفظان على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.
17:00 وزارة الخارجية التركية: مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم.
17:00 وزارة الخارجية التركية: في هذه المرحلة سنُبقي على عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم. الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من الإرهاب في سوريا.
12:20وزارة الدفاع التركية تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري على مركز مدينة رأس العين.
11:30 الجيش الوطني السوري يسيطر على كامل المنطقة الصناعية بمشارف رأس العين ضمن عملية نبع السلام.
10:05 وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يتفقّد مع كبار قادة الجيش الوضع الميداني في عملية نبع السلام بمركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا.
09:30 الجيش الوطني السوري يصل للطريق الدولي الرابط بين مدينتي منبج والقامشلي شرقي سوريا.
07:00 ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم PKK/YPG الذين حُيّدوا منذ انطلاق عملية نبع السلام إلى 415 عنصراً.
00:15 الخارجية التركية رداً على التلويح الأمريكي بفرض عقوبات: لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنرد بالمثل.
الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول
23:35وزارة الدفاع التركية تنفي استهداف القوات التركية نقطة مراقبة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية شمال سوريا
23:10 مقتل 10 مدنيين بقصف للإرهابيين على مدن تركية حدودية
22:56 موسكو تعطل في الأمم المتحدة مشروعاً أمريكياً يطلب وقف عملية نبع السلام التركية
22:54 مسؤول أمريكي: وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار مدينة كوباني السورية اليوم الجمعة
22:50 وزارة الدفاع التركية: 25 من مخافرنا الحدودية تعرضت لنيران من المنظمة الإرهابية الجمعة، ورددنا بالمثل وحيدنا 16 إرهابياً
21:35 "جبهة العمل الوطني لأكراد سوريا" و"الجالية السورية الكردية الحرة" تعلنان دعمهما لعملية نبع السلام التركية.
21:33 مقتل 8 مدنيين بقصف لإرهابيي PKK/YPG على قضاء نصيبين في مردين التركية.
20:25 أردوغان: كفاحنا ليس ضد الأكراد وإنما ضد التنظيمات الإرهابية.
20:23 أردوغان: نحترم استقلال دول الجوار ولكننا نرفض أن يهدَّد أمننا واستقرارنا من داخلها، وعملياتنا لمكافحة الإرهاب في شمال العراق وسوريا لا تستهدف أبداً سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذين البلدين.
20:22 أردوغان: تركيا عانت من الإرهاب لأكثر من 35 عاماً تحت أسماء مختلفة.
20:21 أردوغان: لن نوقف عملية نبع السلام مهما كانت الانتقادات.
19:30 البنتاغون: كان من جانب تركيا قلق وقررَتْ أن تتدخل عسكرياً لإنهائه.
19:25 البنتاغون: نحن على تواصل مع الأتراك بخصوص ملف عناصر داعش المحتجزين، لم نتخلَّ عن حلفائنا الأكراد أو نعطِ ضوءاً أخضر لتركيا كي تقوم بعملياتها.
19:20 البنتاغون: عمليات المشاة التركية محدودة وقد تقدموا إلى الجنوب في مواقع عديدة، ولا نزال متواجدين مع حلفائنا في سوريا باستثناء موقعين سحبنا منهما قواتنا.
19:16 الأناضول: تحرير قرية حلاوة التابعة لمدينة تل أبيض شرق الفرات من إرهابيي PKK/YPG.
18:32 وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق: تركيا تقوم بعملية تاريخية استراتيجية من أجل تجفيف منابع الإرهاب التي تهددها.
17:20 إصابة عدد كبير من المدنيين جرّاء هجوم بالهاون من قبل إرهابيي PKK/YPG على قضاء "نصيبين" في ولاية ماردين التركية.
16:30 مقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية في قصف بقذائف الهاون نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.
16:10 رئيس الوزراء الباكستاني يبلغ الرئيس التركي بأن باكستاني حكومة وشعباً يصلّون من أجل نجاح تركيا، في خطواتها الرامية لإحلال السلام في سوريا
15:40 قوات عملية نبع السلام تحرّر قريتين جديدتين من الإرهابيين شمالي سوريا
14:50 الخارجية التركية تؤكد أنه ليس من أهداف عملية نبع السلام تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات شمالي سوريا
12:40 مقتل 4 من الجيش الوطني في كمين لـYPG الإرهابية شرقي سوريا
12:20 وزير الدفاع التركي يؤكد أن عملية نبع السلام مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، ويشير إلى تحييد 342 إرهابياً منذ انطلاق العملية.
11:40 أمين عام حلف الناتو يقول إن تركيا في الجبهات الأمامية لمكافحة الإرهاب، وسيزيد الحلف من دعمها في الفترة المقبلة.
07:30 وزارة الدفاع التركية: تحييد 227 عنصراً إرهابياً منذ انطلاق عملية نبع إسلام.
07:20 وزارة الدفاع التركية: تحييد 49 إرهابياً خلال عمليات نُفذت ليل الخميس/الجمعة.
05:00 وزارة الدفاع التركية: استشهاد جندي تركي وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK\YPG شرق الفرات.
الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول
23:30 اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي حول آخر تطورات عملية نبع السلام.
22:00 الولايات المتحدة وروسيا ترفضان مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة عملية نبع السلام التركية شرق الفرات.
20:19 الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابياً في غارة جوية ضد أهداف إرهابية بمنطقة رأس العين السورية.
19:35 نائب الرئيس التركي: عملية نبع السلام لن تتخطى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
19:30 نائب الرئيس التركي: الجيشان التركي والوطني السوري دخلا 8 كيلومترات في العمق السوري في تل أبيض، ومن 4 كيلومترات إلى 5 في رأس العين.
18:20 الجيش الوطني السوري يسيطر على قرية كيشتو غربي مدينة رأس العين.
18:00 مقتل مدنيين اثنين وإصابة 24 إثر سقوط قذائف من سوريا على ولاية ماردين جنوبي تركيا.
17:50 الجيش الوطني السوري يسيطر على قريتين جديدتين في تل أبيض .
17:00 محافظ شانلي أورفا: مقتل اثنين أحدهما طفل وإصابة 46 في سقوط قذيفة مورتر من سوريا على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية.
16:55 ترمب عن العملية العسكرية شمالي سوريا: لا وجود لأي من قواتنا قرب منطقة الهجوم وأراقب الوضع عن كثب.
16:50 تحرير قرى المشيرفة والدادات في مدينة تل أبيض وكشتو بمدينة رأس العين من المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.
16:30 مراسل TRT عربي: تنظيم YPG الإرهابي يستهدف أقجة قلعة جنوبي تركيا بالقذائف.
15:30 باكستان: نقدر دور تركيا الإيجابي في إيجاد حل سياسي ناجع للنزاع السوري.
14:00أردوغان: حيّدنا 109 إرهابيين منذ انطلاق عملية نبع السلام.
13:55 أردوغان: الاتحاد الأوروبي عليه أن يستيقظ من النوم، العملية العسكرية التي ننفذها ليست استعمارية إذا وصفتموها بذلك فسنفتح أبوابنا ونرسل لكم اللاجئين الموجودين على أراضينا.
13:53 أردوغان: سنقوم بكل ما يلزم في مواجهة داعش شرق سوريا، ولا يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يستمر هناك.
13:35 أردوغان: حيّدنا 109 إرهابيين منذ انطلاق عملية نبع السلام.
13:15 وزير الدفاع التركي: جيشنا يؤدي مهامه بكل بسالة ومعنويات الجنود الأتراك عالية جداً.
13:10 الجيش الوطني السوري يسيطر على قريتي "اليابسة" و"تل فندر" غربي مدينة تل أبيض في إطار عملية نبع السلام.
12:00 مراسل TRT عربي: القوات التركية والجيش الوطني السوري يدخلان قرى بير عاشق والمشيرفة وطبابين وهي قرى محيطة برأس العين وتل أبيض.
11:00 وزارة الدفاع التركية: عملية نبع السلام استمرت طوال الليل برياً وجوياً بنجاح، وتم السيطرة على الأهداف المخطط لها.
10:15 المدفعية التركية تقصف أهدافاً تابعة لتنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين في رأس العين فجر الخميس.
03:12 نائب الرئيس التركي: نبع السلام مستمرة كما هو مخطط لها وراء الحدود التي تحاول المنظمات الإرهابية أن تعشش فيها.
01:55 وزارة الدفاع التركية: وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها شرق الفرات في إطار مشاركتها في عملية نبع السلام.
00:39 وزير الخارجية الأمريكي: ترمب اتخذ قراراً بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا ولتركيا مخاوف أمنية مشروعة.
00:30 وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي قصف 181 هدفاً للإرهابيين منذ بدء عملية نبع السلام في شرق الفرات شمال سوريا.
00:22 وزير الخارجية التركي (تعقيباً على البيان السعودي): لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصاً جياعاً والآن بأي وجه تعارضون عملية نبع السلام.
الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول
23:22 ترمب: الرئيس السابق أوباما أبرم صفقة مع تنظيم PKK العدو اللدود لتركيا
23:20 ترمب يعتبر قراره بخصوص سوريا صحيحاً ويقول "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا تنتهي"
23:15 أمير قطر يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثا فيه آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا
23:10 اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو
22:26 وزارة الدفاع التركية تعلن بدء العمليات البرية في إطار عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
20:19 الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: تركيا تعهدت بحماية المدنيين ومنع حدوث أي أزمة إنسانية.
19:32 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يترأس الاجتماع التنسيقي لعملية نبع السلام.
19:23 التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري تطلق قذائف هاون على مركز قضاء جيلان بينار ونصيبين جنوب شرق تركيا.
19:18 بيان الحكومة السورية المؤقتة: بدأت اليوم ساعة الحقيقة وانطلق أسود الجيش الوطني لتحرير مناطق شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين.
18:37 وزارة الدفاع التركية: القوات المسلحة التركية تولي عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء والبنية التحتية والمرافق الدينية والثقافية في منطقة العمليات اهتماماً بالغاً.
18:30 سقوط 6 قذائف على نقاط بقضاء نصيبين التابع لولاية ماردين جنوبي تركيا أطلقها إرهابيو PKK/YPG من مدينة القامشلي السورية.
18:24 جاوش أوغلو: كما في العمليات السابقة، أبلغنا القنصلية السورية بتركيا بالعملية.
18:24 وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: عملية نبع السلام ترمي إلى إحلال السلام والقضاء على الإرهابيين.
18:15 كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض: ندعو الله أن تُكلَّل عملية نبع السلام بالنجاح في أقرب وقت دون أي خسائر في صفوف جنودنا الأبطال.
18:11 مراسل TRT عربي: تصاعد أعمدة الدخان من منطقة رأس العين السورية.
17:56 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يقول إنه يأمل في أن تكون العملية التركية في سوريا محسوبة بدقة ومتناسبة، ويقول إن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بعد تعرضها لهجمات إرهابية مخيفة.
17:40 زعيم حزب الحركة القومية حول عملية نبع السلام: تركيا بدأت حملة مباركة بهدف تحييد المناطق التي تختبئ فيها المنظمات الانفصالية المهدّدة لوجودها
17:35 نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي: عملية "نبع السلام" ستجلب السلام والاستقرار إلى منطقة شرق الفرات وتساعد في عودة السوريين إلى ديارهم بسلام.
17:30 وزارة الدفاع التركية: بدأت قواتنا المسلحة الساعة 16:00 عملية نبع السلام من أجل تأمين حدودنا ومنع إقامة ممر إرهابي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وPKK/KCK/PYD-YPG.
17:30 وزارة الدفاع التركية: في الساعة 14:00 زوّدنا الولايات المتحدة وروسيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحلف الناتو والأمين العام للأمم المتحدة بمعلومات حول عملية نبع السلام.
16:58 المدفعية التركية تقصف أهداف الإرهابيين في منطقة تل أبيض في إطار عملية نبع السلام.
16:54 الخارجية التركية تستدعي ممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مقرّها لإطلاعهم على معلومات حول عملية نبع السلام.
16:51 وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: عمليتنا العسكرية تجري وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، بشأن مكافحة الإرهاب.
16:50 أردوغان يُطلِع زعماء أحزاب المعارضة التركية على معلومات عن عملية نبع السلام العسكرية في شرق الفرات بسوريا.
16:31 CNN Turk تفيد باستدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإطلاعه على العملية في سوريا.
16:31 تنظيم PKK/YPG الإرهابي يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف "منطقة حظر طيران" التدخل لوقف الهجمات التركية في شمال شرق سوريا.
16:30 رويترز تنقل عن مصادر أمنية تركية أن مدافع هواتزر بدأت في قصف قواعد تنظيم PKK/YPG ومستودعات ذخيرة تابعة لها.
16:25 أردوغان: أرجو التوفيق لجنودنا الأبطال المشاركين في العملية وللعناصر المحلية الداعمة لقواتنا.
16:10 رويترز تنقل عن مسؤول أمني تركي قوله إن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
16:10 أردوغان: سنحافظ على وحدة الأراضي السورية ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام.
16:10 أردوغان: سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي سننشئها عبر عملية نبع السلام.
16:00 الرئيس التركي يعلن انطلاق عملية نبع السلام العسكرية بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، بهدف تطهير منطقة شرق الفرات من تنظيمَي YPG/PKK وداعش الإرهابيين، والقضاء على الممر الإرهابي الذي تشكّل على الحدود التركية.