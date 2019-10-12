أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدء عملية نبع السلام العسكرية التركية شرق الفرات على الحدود التركية-السورية، مشيراً إلى أن هدف العملية هو تطهير منطقة شرق الفرات من تنظيمي YPG/PKK وداعش الإرهابيين، والقضاء على الممر الإرهابي الذي تَشكَّل على الحدود التركية.

إليكم أبرز المستجدات منذ لحظة انطلاق العملية:

(ملاحظة: جميع التوقيتات محددة حسب التوقيت المحلي لتركيا)

السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول

20:15 وزير الخارجية التركي: لا وساطة ولا تفاوض مع الإرهابيين وقد جربنا الحلول السلمية من قبل.

20:15 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة لأسرة الرضيع السوري ضحية إرهاب YPG: دماء محمد عمر لن تذهب سدى.

19:40 وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 459 إرهابياً من PKK/YPG منذ انطلاق عملية نبع السلام.

19:20 وزارة الخارجية التركية: توجيه أمين عام جامعة الدول العربية اتهامات ضد بلادنا يعني الشراكة في جرائم المنظمة الإرهابية وخيانة للعالم العربي.

19:00 وزارة الخارجية التركية تستنكر بيان الجامعة العربية وتصفه بالخيانة بسبب دعمه لتنظيمات إرهابية.

17:25 وزارة الدفاع التركية تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري المعارض على بلدة رأس العين.

17:20 مراسل TRT عربي: قوات نبع السلام تسيطر على شبكة أنفاق في محيط رأس العين بريف الحسكة.

17:15 وزارة الدفاع التركية: تحييد 415 إرهابياً من تنظيم YPG منذ بدء العمليات.

17:00 قطر والصومال تتحفظان على بيان الاجتماع الوزاري العربي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

17:00 وزارة الخارجية التركية: مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم.

17:00 وزارة الخارجية التركية: في هذه المرحلة سنُبقي على عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم. الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من الإرهاب في سوريا.

12:20وزارة الدفاع التركية تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري على مركز مدينة رأس العين.

11:30 الجيش الوطني السوري يسيطر على كامل المنطقة الصناعية بمشارف رأس العين ضمن عملية نبع السلام.

10:05 وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يتفقّد مع كبار قادة الجيش الوضع الميداني في عملية نبع السلام بمركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا.

09:30 الجيش الوطني السوري يصل للطريق الدولي الرابط بين مدينتي منبج والقامشلي شرقي سوريا.

07:00 ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم PKK/YPG الذين حُيّدوا منذ انطلاق عملية نبع السلام إلى 415 عنصراً.

00:15 الخارجية التركية رداً على التلويح الأمريكي بفرض عقوبات: لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنرد بالمثل.

الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول

23:35وزارة الدفاع التركية تنفي استهداف القوات التركية نقطة مراقبة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية شمال سوريا

23:10 مقتل 10 مدنيين بقصف للإرهابيين على مدن تركية حدودية

22:56 موسكو تعطل في الأمم المتحدة مشروعاً أمريكياً يطلب وقف عملية نبع السلام التركية

22:54 مسؤول أمريكي: وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار مدينة كوباني السورية اليوم الجمعة

22:50 وزارة الدفاع التركية: 25 من مخافرنا الحدودية تعرضت لنيران من المنظمة الإرهابية الجمعة، ورددنا بالمثل وحيدنا 16 إرهابياً

21:35 "جبهة العمل الوطني لأكراد سوريا" و"الجالية السورية الكردية الحرة" تعلنان دعمهما لعملية نبع السلام التركية.

21:33 مقتل 8 مدنيين بقصف لإرهابيي PKK/YPG على قضاء نصيبين في مردين التركية.

20:25 أردوغان: كفاحنا ليس ضد الأكراد وإنما ضد التنظيمات الإرهابية.

20:23 أردوغان: نحترم استقلال دول الجوار ولكننا نرفض أن يهدَّد أمننا واستقرارنا من داخلها، وعملياتنا لمكافحة الإرهاب في شمال العراق وسوريا لا تستهدف أبداً سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذين البلدين.

20:22 أردوغان: تركيا عانت من الإرهاب لأكثر من 35 عاماً تحت أسماء مختلفة.

20:21 أردوغان: لن نوقف عملية نبع السلام مهما كانت الانتقادات.

19:30 البنتاغون: كان من جانب تركيا قلق وقررَتْ أن تتدخل عسكرياً لإنهائه.

19:25 البنتاغون: نحن على تواصل مع الأتراك بخصوص ملف عناصر داعش المحتجزين، لم نتخلَّ عن حلفائنا الأكراد أو نعطِ ضوءاً أخضر لتركيا كي تقوم بعملياتها.

19:20 البنتاغون: عمليات المشاة التركية محدودة وقد تقدموا إلى الجنوب في مواقع عديدة، ولا نزال متواجدين مع حلفائنا في سوريا باستثناء موقعين سحبنا منهما قواتنا.

19:16 الأناضول: تحرير قرية حلاوة التابعة لمدينة تل أبيض شرق الفرات من إرهابيي PKK/YPG.

18:32 وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق: تركيا تقوم بعملية تاريخية استراتيجية من أجل تجفيف منابع الإرهاب التي تهددها.

17:20 إصابة عدد كبير من المدنيين جرّاء هجوم بالهاون من قبل إرهابيي PKK/YPG على قضاء "نصيبين" في ولاية ماردين التركية.

16:30 مقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية في قصف بقذائف الهاون نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.

16:10 رئيس الوزراء الباكستاني يبلغ الرئيس التركي بأن باكستاني حكومة وشعباً يصلّون من أجل نجاح تركيا، في خطواتها الرامية لإحلال السلام في سوريا

15:40 قوات عملية نبع السلام تحرّر قريتين جديدتين من الإرهابيين شمالي سوريا

14:50 الخارجية التركية تؤكد أنه ليس من أهداف عملية نبع السلام تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات شمالي سوريا

12:40 مقتل 4 من الجيش الوطني في كمين لـYPG الإرهابية شرقي سوريا

12:20 وزير الدفاع التركي يؤكد أن عملية نبع السلام مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، ويشير إلى تحييد 342 إرهابياً منذ انطلاق العملية.

11:40 أمين عام حلف الناتو يقول إن تركيا في الجبهات الأمامية لمكافحة الإرهاب، وسيزيد الحلف من دعمها في الفترة المقبلة.

07:30 وزارة الدفاع التركية: تحييد 227 عنصراً إرهابياً منذ انطلاق عملية نبع إسلام.

07:20 وزارة الدفاع التركية: تحييد 49 إرهابياً خلال عمليات نُفذت ليل الخميس/الجمعة.

05:00 وزارة الدفاع التركية: استشهاد جندي تركي وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK\YPG شرق الفرات.

الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول

23:30 اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي حول آخر تطورات عملية نبع السلام.

22:00 الولايات المتحدة وروسيا ترفضان مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة عملية نبع السلام التركية شرق الفرات.

20:19 الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابياً في غارة جوية ضد أهداف إرهابية بمنطقة رأس العين السورية.

19:35 نائب الرئيس التركي: عملية نبع السلام لن تتخطى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

19:30 نائب الرئيس التركي: الجيشان التركي والوطني السوري دخلا 8 كيلومترات في العمق السوري في تل أبيض، ومن 4 كيلومترات إلى 5 في رأس العين.

18:20 الجيش الوطني السوري يسيطر على قرية كيشتو غربي مدينة رأس العين.

18:00 مقتل مدنيين اثنين وإصابة 24 إثر سقوط قذائف من سوريا على ولاية ماردين جنوبي تركيا.

17:50 الجيش الوطني السوري يسيطر على قريتين جديدتين في تل أبيض .

17:00 محافظ شانلي أورفا: مقتل اثنين أحدهما طفل وإصابة 46 في سقوط قذيفة مورتر من سوريا على بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية.

16:55 ترمب عن العملية العسكرية شمالي سوريا: لا وجود لأي من قواتنا قرب منطقة الهجوم وأراقب الوضع عن كثب.

16:50 تحرير قرى المشيرفة والدادات في مدينة تل أبيض وكشتو بمدينة رأس العين من المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

16:30 مراسل TRT عربي: تنظيم YPG الإرهابي يستهدف أقجة قلعة جنوبي تركيا بالقذائف.

15:30 باكستان: نقدر دور تركيا الإيجابي في إيجاد حل سياسي ناجع للنزاع السوري.

14:00أردوغان: حيّدنا 109 إرهابيين منذ انطلاق عملية نبع السلام.

13:55 أردوغان: الاتحاد الأوروبي عليه أن يستيقظ من النوم، العملية العسكرية التي ننفذها ليست استعمارية إذا وصفتموها بذلك فسنفتح أبوابنا ونرسل لكم اللاجئين الموجودين على أراضينا.

13:53 أردوغان: سنقوم بكل ما يلزم في مواجهة داعش شرق سوريا، ولا يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يستمر هناك.

13:35 أردوغان: حيّدنا 109 إرهابيين منذ انطلاق عملية نبع السلام.

13:15 وزير الدفاع التركي: جيشنا يؤدي مهامه بكل بسالة ومعنويات الجنود الأتراك عالية جداً.

13:10 الجيش الوطني السوري يسيطر على قريتي "اليابسة" و"تل فندر" غربي مدينة تل أبيض في إطار عملية نبع السلام.

12:00 مراسل TRT عربي: القوات التركية والجيش الوطني السوري يدخلان قرى بير عاشق والمشيرفة وطبابين وهي قرى محيطة برأس العين وتل أبيض.

11:00 وزارة الدفاع التركية: عملية نبع السلام استمرت طوال الليل برياً وجوياً بنجاح، وتم السيطرة على الأهداف المخطط لها.

10:15 المدفعية التركية تقصف أهدافاً تابعة لتنظيمي PKK/YPG وداعش الإرهابيين في رأس العين فجر الخميس.

03:12 نائب الرئيس التركي: نبع السلام مستمرة كما هو مخطط لها وراء الحدود التي تحاول المنظمات الإرهابية أن تعشش فيها.

01:55 وزارة الدفاع التركية: وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها شرق الفرات في إطار مشاركتها في عملية نبع السلام.

00:39 وزير الخارجية الأمريكي: ترمب اتخذ قراراً بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا ولتركيا مخاوف أمنية مشروعة.

00:30 وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي قصف 181 هدفاً للإرهابيين منذ بدء عملية نبع السلام في شرق الفرات شمال سوريا.

00:22 وزير الخارجية التركي (تعقيباً على البيان السعودي): لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصاً جياعاً والآن بأي وجه تعارضون عملية نبع السلام.