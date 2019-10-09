سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الوطني السوري يعزز قواته للمشاركة في عملية شرق الفرات
قالت وكالة دوغان التركية إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وصلت مع معداتها العسكرية على متن حافلات وشاحنات تمركزت بالقرب من الحدود مع سوريا في منطقة جيلان بينار بولاية شانلي أورفا.
الجيش الوطني السوري يعزز قواته للمشاركة في عملية شرق الفرات
الجيش الوطني السوري سيشارك إلى جانب الجيش التركي في عملية شرق الفرات / AA
9 أكتوبر 2019

وصل عناصر من الجيش الوطني السوري إلى منطقة أقجي قلعة في ولاية شانلي أورفا ظهر الأربعاء، ونفذوا دورية تفقدية على الحدود غرب تل أبيض لمدة ساعة، ضمن التحضيرات لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في شرق الفرات.

وتوجّه مقاتلون من وحدات فرقة حمزة التابعة للجيش الوطني السوري إلى مدينة شانلي أورفا ليلة الثلاثاء/الأربعاء، قادمين من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، للمشاركة في العلمية العسكرية التي ستنفذها القوات التركية بالتعاون مع المعارضة السورية، لإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن الوحدات العسكرية وصلت مع معداتها العسكرية على متن شاحنات تمركزت بالقرب من الحدود مع سوريا في منطقة جيلان بينار.

ولفتت الوكالة إلى أن الوحدة التابعة للجيش الوطني السوري قوامها 14 ألف جندي، ستتركز مهامها في نطاق منطقة رأس العين خلال العملية المرتقبة شرق الفرات.

وفي موازاة ذلك تستمر التعزيزات العسكرية التركية على الحدود استعداداً لبدء العملية العسكرية، إذ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن التحضيرات وعمليات النقل مستمرة، ودون تحديد وقت زمني معين لانطلاق العمليات العسكرية وبدء الدخول نحو منطقة شرق الفرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us