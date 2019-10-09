وصل عناصر من الجيش الوطني السوري إلى منطقة أقجي قلعة في ولاية شانلي أورفا ظهر الأربعاء، ونفذوا دورية تفقدية على الحدود غرب تل أبيض لمدة ساعة، ضمن التحضيرات لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في شرق الفرات.

وتوجّه مقاتلون من وحدات فرقة حمزة التابعة للجيش الوطني السوري إلى مدينة شانلي أورفا ليلة الثلاثاء/الأربعاء، قادمين من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، للمشاركة في العلمية العسكرية التي ستنفذها القوات التركية بالتعاون مع المعارضة السورية، لإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن الوحدات العسكرية وصلت مع معداتها العسكرية على متن شاحنات تمركزت بالقرب من الحدود مع سوريا في منطقة جيلان بينار.

ولفتت الوكالة إلى أن الوحدة التابعة للجيش الوطني السوري قوامها 14 ألف جندي، ستتركز مهامها في نطاق منطقة رأس العين خلال العملية المرتقبة شرق الفرات.

وفي موازاة ذلك تستمر التعزيزات العسكرية التركية على الحدود استعداداً لبدء العملية العسكرية، إذ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن التحضيرات وعمليات النقل مستمرة، ودون تحديد وقت زمني معين لانطلاق العمليات العسكرية وبدء الدخول نحو منطقة شرق الفرات.