سياسة
3 دقيقة قراءة
YPG الإرهابي يستخدم السكان دروعاً ويجندهم إجبارياً قبيل العملية التركية
صعَّد تنظيم YPG الإرهابي من حملة التجنيد الإجباري التي بدأها قبل أسبوعين في صفوف الشباب العرب، ولجأ إلى استخدام المناطق السكنية كدروع له، وذلك قبيل العملية العسكرية التركية المرتقبة شرق الفرات بسوريا.
YPG الإرهابي يستخدم السكان دروعاً ويجندهم إجبارياً قبيل العملية التركية
أفادت مصادر محلية أن تنظيم YPG الإرهابي نصب حواجز في كل الطرق الرئيسية في أرياف الرقة و الحسكة ودير الزور  / Reuters
9 أكتوبر 2019

لجأ تنظيم YPG/PKK الإرهابي إلى استخدام المناطق السكنية كدروع له، وذلك قبيل العملية العسكرية التركية المرتقبة شرق نهر الفرات بسوريا.

وانتقل عناصر التنظيم الإرهابي في بلدة تل أبيض السورية، من مراكزهم العسكرية المجاورة إلى الأحياء السكنية، واختلطوا مع المدنيين هناك.

من جهة أخرى، يواصل بعض عناصر التنظيم تسيير دوريات على الدراجات النارية بمحاذاة الحدود التركية، مرتدين اللباس المدني.

وفي الوقت الذي يعرقل فيه YPG/PKK الإرهابي خروج الشبان المدنيين برفقة عائلاتهم من تل أبيض، أرسلت قيادات التنظيم أسرها إلى الرقة والقامشلي.

في سياق آخر، اتجهت أعداد كبيرة من المركبات المحملة بعناصر التنظيم من عين العرب والرقة ودير الزور باتجاه منطقتي رأس العين وتل أبيض، التي من المتوقع أن تكون الوجهة الأولى للعملية العسكرية التركية.

وصعّد التنظيم من حملة التجنيد الإجباري التي بدأها قبل أسبوعين في صفوف الشباب العرب، في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور شرقي سوريا، وذلك لزجّهم في مواجهة الجيش التركي.

وأفادت مصادر محلية بأن YPG الإرهابي نصب حواجز في كل الطرق الرئيسية في المناطق المذكورة، وقام بمداهمة البيوت بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.

وأوضحت المصادر أن YPG الإرهابي يعتقل يومياً ما لا يقل عن 20 شاباً، وينقلهم إلى معسكر الجلبية شمالي الرقة، ويزج بهم في تدربيات عسكرية فوراً.

وحسب المصادر، تجاوز عدد الشباب المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 400 شاب، 130 منهم جرى اعتقالهم في اليوم الأول للحملة المتواصلة.

والاثنين، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

وتتواصل استعدادات الجيش التركي للبدء بعملية عسكرية أطلق عليها اسم "عملية المنطقة الآمنة" تهدف إلى تطهير المنطقة من خطر الإرهابيين وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us