لجأ تنظيم YPG/PKK الإرهابي إلى استخدام المناطق السكنية كدروع له، وذلك قبيل العملية العسكرية التركية المرتقبة شرق نهر الفرات بسوريا.

وانتقل عناصر التنظيم الإرهابي في بلدة تل أبيض السورية، من مراكزهم العسكرية المجاورة إلى الأحياء السكنية، واختلطوا مع المدنيين هناك.

من جهة أخرى، يواصل بعض عناصر التنظيم تسيير دوريات على الدراجات النارية بمحاذاة الحدود التركية، مرتدين اللباس المدني.

وفي الوقت الذي يعرقل فيه YPG/PKK الإرهابي خروج الشبان المدنيين برفقة عائلاتهم من تل أبيض، أرسلت قيادات التنظيم أسرها إلى الرقة والقامشلي.

في سياق آخر، اتجهت أعداد كبيرة من المركبات المحملة بعناصر التنظيم من عين العرب والرقة ودير الزور باتجاه منطقتي رأس العين وتل أبيض، التي من المتوقع أن تكون الوجهة الأولى للعملية العسكرية التركية.

وصعّد التنظيم من حملة التجنيد الإجباري التي بدأها قبل أسبوعين في صفوف الشباب العرب، في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور شرقي سوريا، وذلك لزجّهم في مواجهة الجيش التركي.

وأفادت مصادر محلية بأن YPG الإرهابي نصب حواجز في كل الطرق الرئيسية في المناطق المذكورة، وقام بمداهمة البيوت بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.

وأوضحت المصادر أن YPG الإرهابي يعتقل يومياً ما لا يقل عن 20 شاباً، وينقلهم إلى معسكر الجلبية شمالي الرقة، ويزج بهم في تدربيات عسكرية فوراً.

وحسب المصادر، تجاوز عدد الشباب المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 400 شاب، 130 منهم جرى اعتقالهم في اليوم الأول للحملة المتواصلة.

والاثنين، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

وتتواصل استعدادات الجيش التركي للبدء بعملية عسكرية أطلق عليها اسم "عملية المنطقة الآمنة" تهدف إلى تطهير المنطقة من خطر الإرهابيين وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بسلام.