سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: 30 مدنياً قتلوا في غارة أمريكية بأفعانستان مايو/أيار الماضي
ذكر تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الأربعاء، أن الولايات المتحدة قتلت 30 مدنياً على الأقل في غارات جوية نفذتها في البلاد مايو/أيار الماضي، فيما نفى الجيش الأمريكي تلك الأنباء.
الأمم المتحدة: 30 مدنياً قتلوا في غارة أمريكية بأفعانستان مايو/أيار الماضي
ذكر التقرير أن الولايات المتحدة نفذت في 5 مايو/أيار غارات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعاً بأفغانستان / Reuters
9 أكتوبر 2019

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان "يوناما" الأربعاء، إن الولايات المتحدة قتلت 30 مدنياً على الأقل في غارات جوية نفذتها غربي أفغانستان وجنوب غربيها في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "يوناما" بالاشتراك مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ونشرته على موقعها الإلكتروني. وذكر التقرير أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد أنها مختبرات لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان في مايو/أيار لم تكن أهدافاً مشروعة.

وسارع الجيش الأمريكي إلى نفي تلك الأنباء.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة نفذت في 5 مايو/أيار غارات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعاً بأفغانستان، ما أسفر عن سقوط 39 ضحية، بينهم 30 قتيلًا و5 جرحى و4 آخرون، إما قتلى أو جرحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتَّهم فيها الجيش الأمريكي بقتل مدنيين في أفعانستان، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2015 اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الجيش الأمريكي بقصف مستشفى أفغاني تديره في البلاد، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

ووصف الجيش الأمريكي الحادث وقتها بالخطأ وأنه سيحاسب المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us