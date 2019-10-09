قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان "يوناما" الأربعاء، إن الولايات المتحدة قتلت 30 مدنياً على الأقل في غارات جوية نفذتها غربي أفغانستان وجنوب غربيها في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "يوناما" بالاشتراك مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ونشرته على موقعها الإلكتروني. وذكر التقرير أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد أنها مختبرات لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان في مايو/أيار لم تكن أهدافاً مشروعة.

وسارع الجيش الأمريكي إلى نفي تلك الأنباء.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة نفذت في 5 مايو/أيار غارات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعاً بأفغانستان، ما أسفر عن سقوط 39 ضحية، بينهم 30 قتيلًا و5 جرحى و4 آخرون، إما قتلى أو جرحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتَّهم فيها الجيش الأمريكي بقتل مدنيين في أفعانستان، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2015 اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الجيش الأمريكي بقصف مستشفى أفغاني تديره في البلاد، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

ووصف الجيش الأمريكي الحادث وقتها بالخطأ وأنه سيحاسب المسؤولين.