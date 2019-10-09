سياسة
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مسؤولون بالبنتاغون: إسبر وميلي شاركا في مكالمة ترمب مع أردوغان
قال مسؤولون في البنتاغون لوكالة رويترز البريطانية إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس الأركان مارك ميلي، شاركا في المحادثة الهاتفية بين ترمب وأردوغان، وكانا على علم بقرار ترمب سحب القوات الأمريكية من شرق الفرات.
مسؤولون بالبنتاغون: إسبر وميلي شاركا في مكالمة ترمب مع أردوغان
مسؤولين بالبنتاغون: إسبر وميلي كانا على علم بقرار ترمب حول سحب القوات الأمريكية / Reuters
9 أكتوبر 2019

ذكرت وكالة رويترز البريطانية، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس الأركان مارك ميلي، شاركا في المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، الأحد الماضي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في البنتاغون أن إسبر وميلي كانا على علم بقرار ترمب حول سحب القوات الأمريكية من مناطق بشرق الفرات السورية، تعتزم تركيا القيام بعمليات عسكرية فيها.

وعقب مكالمة أردوغان وترمب أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها.

وقال البيت الأبيض في بيان "تركيا ستتحرك قريباً بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وفي اليوم ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا، هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الفرصة للشعب السوري من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه.

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو إرساء السلام في مناطق شرق الفرات، ونحن نهدف لإسكان مليوني شخص في المنطقة الآمنة، بينهم مليون شخص سيسكنون في المناطق الموجودة والمليون الآخر سيسكن في مناطق سكنية سنقوم بإنشائها".

والاثنين، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية شمال شرقي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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