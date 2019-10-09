سياسة
2 دقيقة قراءة
غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة مالية في 10 سنوات
تواجه الأمم المتحدة أسوأ أزمة مالية خلال عشر سنوات وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويرحع سبب الأزمة إلى عدم التزام عدد كبير من الأعضاء في دفع مساهماتهم السنوية، ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل والسعودية.
غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة مالية في 10 سنوات
من بين البلدان التي لم تدفع مساهماتها البرازيل وإيران وإسرائيل والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية / Reuters
9 أكتوبر 2019

قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تواجه "أسوأ أزمة مالية" منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لأن 64 من أعضائها الـ193 لم يدفعوا مساهماتهم السنوية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام بعث إلى جميع الأعضاء رسالة قائلاً إن "المنظمة معرضة لخطر استنزاف احتياطياتها من السيولة بحلول نهاية الشهر والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين والبائعين".

وفقاً للأمم المتحدة، دفعت 129 دولة 1.99 مليار دولار على شكل إسهامات لميزانية التشغيل العادية للمنظمة لعام 2019 حتى الثلاثاء.

وأضافت أن 1.386 مليار دولار لا تزال مستحقة لهذا العام.

وبين البلدان الأخرى التي لم تدفع مساهماتها البرازيل وإيران وإسرائيل والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية وأوروغواي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us