قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تواجه "أسوأ أزمة مالية" منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لأن 64 من أعضائها الـ193 لم يدفعوا مساهماتهم السنوية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام بعث إلى جميع الأعضاء رسالة قائلاً إن "المنظمة معرضة لخطر استنزاف احتياطياتها من السيولة بحلول نهاية الشهر والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين والبائعين".

وفقاً للأمم المتحدة، دفعت 129 دولة 1.99 مليار دولار على شكل إسهامات لميزانية التشغيل العادية للمنظمة لعام 2019 حتى الثلاثاء.

وأضافت أن 1.386 مليار دولار لا تزال مستحقة لهذا العام.

وبين البلدان الأخرى التي لم تدفع مساهماتها البرازيل وإيران وإسرائيل والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية وأوروغواي.