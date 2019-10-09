لا يزال حجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق مستمراً، باستثناء إقليم شمال العراق، على الرغم من عودة خدمة الإنترنت بشكل جزئي في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في خضم أزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأفاد مستخدمون للإنترنت بأنه على الرغم من عودة خدمة شبكة المعلومات الدولية بشكل متقطع، فإن حجب مواقع التواصل الاجتماعي يستمر في جميع محافظات العراق، باستثناء إقليم شمال العراق.

وأضافت المصادر أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية تعود خدمة الإنترنت بصورة جزئية لبضع ساعات ثم تُقطع مجدداً بحلول ساعات المساء، لكن بقيت مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة.

ولم تعقّب السلطات العراقية على تلك الأنباء، وتقطع السلطات العراقية خدمة الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة قبل أسبوع.

ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذ يوم أمس، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.

ووفق أرقام وزارة الداخلية المعلنة الأحد، فإن 104 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم 8 من أفراد الأمن.

إلا أن مصدراً طبياً قال في وقت سابق الثلاثاء، بأن 165 شخصاً على الأقل قتلوا في الاحتجاجات.

وأقرت الحكومة العراقية باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، كما تعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات تصب في صالح تلبية مطالب المحتجين.