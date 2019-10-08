سياسة
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رئيس البرلمان التركي: تهديد ترمب متعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية
قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الثلاثاء، إنه يعتقد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تضمنت تهديداً لتركيا، متعلقة بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة.
رئيس البرلمان التركي: تهديد ترمب متعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية
شنطوب: لا يمكن لأحد أن يهدّد بلادنا / AA
8 أكتوبر 2019

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الثلاثاء، عن اعتقاده أن تصريحات الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب التي تضمنت تهديداً لتركيا، متعلقة بالسياسة الداخلية للولايات المتَّحدة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب تصديق البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.

ولفت شنطوب إلى أنه "لا يمكن فهم ما يودّ ترامب قوله بالنظر إلى تصريحاته كاملة، لأنه يدلي برأي وتقييم مختلف في كل تغريدة".

وأشار إلى أن إحدى التغريدات انطوت على نوع من التهديد لتركيا، وأضاف "نعتقد أن تصريحاته متعلقة بالسياسة الداخلية الأمريكيَّة، وتركيا لا تولي هذا التهديد أي قيمة ولا يمكن لأحد أن يهدّد بلادنا".

وأوضح أن "الأمريكان أدركوا أن تركيا لا تنصاع لمثل هذه التهديدات، وعند النظر إلى سير التطورات في ما يتعلق بشرق الفرات في سوريا، يظهر مدى جدية تركيا في هذا الموضوع"، في إشارة إلى إصرار أنقرة على تطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة تتيح عودة اللاجئين.

وفي ما يتعلق بتصديق البرلمان على مذكرة التمديد، لفت إلى الموافقة على المذكرة بأغلبية كبيرة، باستثناء حزب واحد (حزب الشعوب الديمقراطي المعارض).

ولفت إلى أن هذا الأمر يُظهِر أن تركيا قادرة على توحيد الصف الداخلي، عندما يتعلق الأمر بقضايا أساسية ووطنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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