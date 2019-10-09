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البرلمان التركي يوافق على تمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق، ووزير الخارجية الإيراني يعرب عن استعداد بلاده للتحدث مع السعودية بشرط أن "تكف عن قتل الناس".

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البرلمان التركي يوافق على تمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق

وافق البرلمان التركي الثلاثاء، على تمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عام، بعد أن تَسلَّم من الرئاسة التركية مذكرة في هذا الشأن. [TRT عربي]

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية استعداد القوات المسلحة التركية للنضال ضد المنظمات الإرهابية، التي تشكل تهديداً على وحدة تراب تركيا، ووجود الدولة التركية وأمن مواطنيها. [TRT عربي]

ويتزامن ذلك مع استمرار الصراعات في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، وإعلان تركيا قرب انطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا، إذ أرسلت القوات المسلحة التركية، الثلاثاء، مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية. [الأناضول]

ظريف: طهران مستعدة للتحدث مع السعوديين إذا كفّوا عن قتل الناس

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع السعودية، ولكن على السعودية أن تكف عن "قتل الناس"، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية. [رويترز]

وأضاف ظريف "في حال كان السعوديون يودون التفاوض مع إيران، وإذا كانوا يريدون بحث القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات وعدم قتل الناس، فسيجدون الجمهورية الإسلامية معهم بالتأكيد". [TRT عربي]

وتابع "وزارة الشؤون الخارجية مستعدة دوماً للتعاون مع جيراننا من أجل أمن المنطقة، وقد أعلنّا ذلك الموقف رسمياً". [رويترز]