سياسة
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ظريف: طهران مستعدة للتحدث مع السعوديين إذا كفّوا عن قتل الناس
عبّر وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء، عن استعداد بلاده للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع السعودية، وقال إنه "على السعودية أن تكف عن قتل الناس".
ظريف: طهران مستعدة للتحدث مع السعوديين إذا كفّوا عن قتل الناس
جواد ظريف: طهران مستعدة دوماً للتعاون مع جيراننا من أجل أمن المنطقة / AA
8 أكتوبر 2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع السعودية، ولكن على السعودية أن تكف عن "قتل الناس"، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

وأضاف ظريف "في حال كان السعوديون يودون التفاوض مع إيران، وإذا كانوا يريدون بحث القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات وعدم قتل الناس، فسيجدون الجمهورية الإسلامية معهم بالتأكيد".

وتابع "وزارة الشؤون الخارجية مستعدة دوماً للتعاون مع جيراننا من أجل أمن المنطقة، وقد أعلنّا ذلك الموقف رسمياً".

وكان مسؤول كبير في الخارجية السعودية، نفى في وقت سابق تصريحات لمسؤول إيراني قال فيها إن الرياض بعثت برسائل إلى الرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى، ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وقال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن "التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعّد وينشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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