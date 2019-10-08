سياسة
3 دقيقة قراءة
فنادق "ماريوت" تعتزم توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا
قالت مجموعة "ماريوت" الدولية للفنادق، إنها تعتزم توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا، وافتتاح مزيد من الفنادق الفاخرة، بما سيساهم في تنشيط سوق العمل وتعزيز إيرادات السياحة في تركيا.
فنادق "ماريوت" تعتزم توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا
مجموعة ماريوت تعتزم توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا
8 أكتوبر 2019

أعلنت مجموعة "ماريوت" الدولية للفنادق، اعتزامها توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا، وافتتاح مزيد من الفنادق الفاخرة.

جاء ذلك على لسان سنان كوسا أوغلو، المدير العامّ لفندقي "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور - JW Marriott Istanbul Bosphorus" و"شيراتون إسطنبول".

وأضاف كوسا أوغلو في تصريحات لوكالة الأناضول، أن شركة "الريان" القطرية للاستثمار السياحي، التي تملك 27 فندقاً في قارات العالَم المختلفة، أقبلت للاستثمار في تركيا لأول مرة عبر "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور".

وأوضح أنهم يعملون من خلال الاستثمارات الأجنبية، للمساهمة في تنشيط سوق العمل وتعزيز إيرادات السياحة في تركيا.

وأعرب عن رغبة شركة "الريان" في مواصلة وتوسيع استثماراتها في تركيا، عبر افتتاح مزيد من الفنادق.

وتابع قائلاً "تمتلك تركيا قدرات وإمكانيات اقتصادية واستثمارية كبيرة، لذا نرى فيها عديداً من نقاط الجذب الاستثماري، لأن السياحة في تركيا لا تقتصر على المدن، بل هناك السياحة الثقافية والعلاجية وغيرها من أنواع السياحة المختلفة".

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يدرك فرص الاستثمار في تركيا، ويرغب في الاستثمار فيها، مضيفاً "لذا فإن مجموعة ماريوت الدولية التي تقدّم خدماتها في 131 بلداً حول العالَم من خلال 31 ماركة مختلفة، ترغب في توسيع أنشطتها الاستثمارية في تركيا، وافتتاح مزيد من الفنادق".

وتَطرَّق إلى استقبال تركيا أعداداً كبيرة من السيَّاح، وسط ازدياد مستمرّ في هذه الأعداد.

كوسا أوغلو قال إنه يعمل منذ 30 عاماً في مختلف الفنادق الدولية، معرباً عن رغبته في مشاركة تجربته وخبراته في هذا المجال مع الشباب الأتراك.

وشدد على أهمِّيَّة موقع "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور" بالقرب من مشروع "غلطة بورت" الذي قال إنه استثمار هامّ لإسطنبول.

وأضاف أن موقع الفندق الفاخر يمكّن السفن السياحية من الرسوّ بالقرب منه، ومِن ثَمَّ استقبال الفندق مزيداً من السيّاح الأجانب.

ويُعَدّ "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور" الذي اشترته شركة "الريان" القطرية، أحد الرموز التاريخية لمدينة إسطنبول، ويقع في منطقة "قراكوي" المطلة على مضيق البوسفور.

وأنشأ الفندق المذكور قبل 180 عاماً، معماريون إيطاليون، واستُخدم في البداية مركزاً تجاريّاً، ثم أصبح خاناً تقليديّاً يُسمَّى "خان ولي علمدار".

وقبل 4 سنوات من الآن أعلنت شركة "الريان" القطرية، استثمارها في "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور"، وتتواصل استعدادات افتتاحه كفندق فاخر بنهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

ويتميّز "جي وي ماريوت إسطنبول البوسفور" بموقعه المطلّ على مضيق البوسفور، في منطقة قريبة من برج غلطة التاريخي، والقرن الذهبي وبرج الفتاة، أي يمكن لنزلائه الاستمتاع برؤية معالِم إسطنبول التاريخية بكل سهولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us