أعرب مجلس العشائر والقبائل السورية عن دعمه العملية التركية المرتقبة ضد تنظيم YPG/PKK الإرهابي شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهاب وتأمين عودة المهجَّرين إلى أراضيهم.

جاء ذلك في بيان للمجلس بعد اجتماع عقده الثلاثاء في قرية سجو التابعة لمدينة أعزاز شمالي سوريا.

وأعرب ممثلو العشائر في كلماتهم خلال الاجتماع، عن دعمهم الكامل للجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة والجيش التركي في عمليتهما المرتقبة، مؤكّدين أن تنظيم YPG "قوة مارقة لا تمثّل الأكراد".

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي قرأه رئيس الهيئة السياسية للمجلس عبد العزيز المسلط، أن "YPG مليشيات إرهابية امتهنت القتل والإجرام أسلوباً لتنفيذ أجندتها المشبوهة، واستباحت حرمة الوطن والشعب، وتمادت في تهديد أمن المنطقة، وأوغلت في جراح السوريين بارتكاب المجازر واتباع سياسة التطهير العرقي".

وأعرب البيان عن "دعمه المطلق للعملية العسكرية المرتقبة التي تعتزم الشقيقة تركيا إطلاقها شرق الفرات، وإيجاد منطقة آمنة يجد فيها أهلنا المهجَّرون الملاذ الآمن الذي يقيهم جرائم نظام الأسد ورجس الإرهاب".

واعتبر البيان أن العملية "ستبعث الأمل لدى كل السوريين في تحرير التراب السوري من الاستبداد والحقد والإرهاب".

ودعا إلى "وقف ممارسات هذه المليشيات الإرهابية والقضاء عليها وعلى أجندتها"، مطالباً الولايات المتَّحدة بـ"وقف الدعم الذي تقدمه لها".

وثمّن البيان الدور التركي "الداعم لقضية الشعب السوري الساعي للقضاء على الإرهاب وإرساء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أنه "بعد قضاء تركيا على إرهاب داعش في المنطقة فمن المرحب به أي توجه يُنهِي كافة أشكال الإرهاب وينهي وجود المليشيات الانفصالية ومحاربة أجنداتها وإنهاء جرائم التطهير العرقي والتهجير الجماعي القسري التي ترتكبها".

وأضاف البيان "نلفت نظر الرأي العامّ العالَمي إلى أن هذه المليشيات لن تتوانى عن استخدام ذريعة قتال داعش للحفاظ على وجودهم والحصول على التأييد العالَمي، حتى وصل الحد بهم إلى إطلاق عناصر داعش الموجودين لديهم".

وتأسس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية مطلع العام الجاري، في ولاية شانلي أورفا التركية (جنوب)، ويضمّ ممثلين عن أكثر من 100 قبيلة وعشيرة من أنحاء سوريا كافة.

وتستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد مواقع YPG الإرهابي شرق الفرات، بعد أن أخلت القوات الأمريكية نقاط لها على الحدود السورية مع تركيا.