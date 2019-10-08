بحث وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاوش أوغلو، في اتصال هاتفي الثلاثاء، الأوضاع شمالي سوريا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، إلى أن الوزيرين بحثا آخر التطورات في سوريا وسبل إيجاد حلّ للأزمة.

بالإضافة إلى ذلك بحث الجانبان حسب البيان، الأوضاع في منطقة البلقان والعلاقات الثنائية من مختلف الجوانب وسبل تعميق التعاون بين البلدين.

والاثنين بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة، ورأس العين بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا، في ظلّ حديث عن عملية تركية وشيكة شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صباح الاثنين، أن "تركيا ستتحرك قريباً بعملية عسكرية تخطّط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا، هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الفرصة للشعب السوري من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه.