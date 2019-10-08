سياسة
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تركيا وروسيا تتفقان على زيادة استخدام العملة المحلية في التعاملات التجارية
أعلنت وزارة المالية الروسية الثلاثاء، توقيع اتفاقية لزيادة استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بين أنقرة وموسكو، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف توفير فوائد متبادلة للطرفين، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
تركيا وروسيا تتفقان على زيادة استخدام العملة المحلية في التعاملات التجارية
بموجب الاتفاقية ستُحفَّز المؤسسات التجارية في البلدين على استخدام العملات المحلية / AP
8 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة المالية الروسية الثلاثاء، توقيع أنقرة وموسكو اتفاقية لزيادة استخدام العملات المحلية في تعاملاتهما التجارية.

وأوضحت المالية الروسية في بيان، أن توقيع الاتفاقية جرى يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف البيان أن الاتفاقية وُقّعت بين وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الروسي أنطون سيلوانوف.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تنصّ على زيادة استخدام الروبل والليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين تدريجيّاً.

وذكر البيان أنه ستُنشأ بموجب الاتفاقية البنية التحتية المناسبة للسوق المالية، وتُحفَّز المؤسَّسات التجارية في البلدين على استخدام العملات المحلية.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية يُعَدّ خطوة مهمَّة من ناحية توفير فوائد متبادلة للطرفين، وتعزيز فرص أكبر للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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