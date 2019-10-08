أعرب ما يُسمَّى "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يقوده تنظيم YPG/PKK الإرهابي، عن نيته التعاون مع نظام بشار الأسد لمواجهة العملية التركية المرتقَبة شرق الفرات.

جاء ذلك على لسان قائد القوات الإرهابية شاهين جلو، الملقب بمظلوم عبدي، إذ نقلت عنه وسائل إعلام قوله "إنهم يفكّرون في التعاون مع النظام السوري لمواجهة تركيا".

يأتي ذلك في ظل استعداد تركيا لشن عملية عسكرية ضدّ مواقع YPG/PKK الإرهابي شرق الفرات، وبعد أن أخلت القوات الأمريكية نقاطاً لها على الحدود السورية مع تركيا.

وكان التنظيم أجرى مفاوضات مع النظام السوري لدخول مدينة عفرين، خلال عملية غصن الزيتون التي انطلقت أواخر عام 2017، إلا أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.

والاثنين بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة، ورأس العين بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا، في ظلّ حديث عن عملية تركية وشيكة شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صباح الاثنين، أن "تركيا ستتحرك قريباً بعملية عسكرية تخطّط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا، هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الشعب السوري الفرصة من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه.