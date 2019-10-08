أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الثلاثاء، أن بلاده لا ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين.

وقال أُقطاي في كلمة ألقاها في افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 لجامعة غازي بالعاصمة أنقرة، "رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة. تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات".

وأضاف أُقطاي "تركيا ستوقف الإرهابيين الذين يهددون حدودها الجنوبية، عند حدّهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي"

وأشار أُقطاي إلى أن جامعة غازي عنتاب افتتحت في مدينة جرابلس السورية كلية لها، ثم افتتحت كليتَي الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في مدينة أعزاز.

وأضاف "أما في مدينة عفرين فاعتباراً من يوم غدٍ ستفتتح كلية التعليم أبوابها لإخوتنا السوريين".

وليلة الاثنين/الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كل الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات شمالي سوريا.

وجاء إعلان وزارة الدفاع التركية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي عن قرار بسحب قوات بلاده من المناطق الحدودية مع تركيا شمالي سوريا، وذلك تمهيداً للعملية العسكرية التركية التي تنوي تركيا شنها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة شرقي الفرات.