اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بينهم وزير وعضو كنيست الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن "230 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وقال شهود عيان إن من بين المقتحمين وزير الزراعة الإسرائيلي أوري إرئيل وعضو الكنيست السابق من حزب الليكود يهودا غليك.

وكانت جماعات متشددة دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة يوم الغفران اليهودي الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء.

وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وعادة ما تتكثف الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية

وتسمح شرطة الاحتلال منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب لهذا الطلب.