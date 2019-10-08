سياسة
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وزارة الدفاع التركية: مستعدون لعملية شرق الفرات
شددت وزارة الدفاع التركية على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة/ممر السلام شمالي سوريا، للمساهمة في الاستقرار والسلام بالمنطقة وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة.
وزارة الدفاع التركية: مستعدون لعملية شرق الفرات
تركيا تستعد لتنفيذ علمية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شرق الفرات / AA
8 أكتوبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كل الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة التركية، ليلة الاثنين/الثلاثاء، عبر حسابها في موقع تويتر.

وأشارت إلى ضرورة إقامة المنطقة الآمنة/ممر السلام، للمساهمة في الاستقرار والسلام بالمنطقة وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة.

وبيّنت أن القوات المسلحة التركية لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء ممر إرهابي في حدود تركيا، وأن كل الاستعدادات استُكملت من أجل العملية.

وفي تغريدة أخرى، شدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية مستعدة للنضال ضد المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديداً على وحدة تراب تركيا ووجود الدولة التركية وأمن مواطنيها البالغ عددهم 82 مليوناً واستقرارهم.

وجاء إعلان وزارة الدفاع التركية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي عن قرار بسحب قوات بلاده من المناطق الحدودية مع تركيا شمالي سوريا، وذلك تمهيداً للعملية العسكرية التركية التي تنوي تركيا شنها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة شرقي الفرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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