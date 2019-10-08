قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كل الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة التركية، ليلة الاثنين/الثلاثاء، عبر حسابها في موقع تويتر.

وأشارت إلى ضرورة إقامة المنطقة الآمنة/ممر السلام، للمساهمة في الاستقرار والسلام بالمنطقة وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة.

وبيّنت أن القوات المسلحة التركية لن تتسامح إطلاقاً مع إنشاء ممر إرهابي في حدود تركيا، وأن كل الاستعدادات استُكملت من أجل العملية.

وفي تغريدة أخرى، شدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية مستعدة للنضال ضد المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديداً على وحدة تراب تركيا ووجود الدولة التركية وأمن مواطنيها البالغ عددهم 82 مليوناً واستقرارهم.

وجاء إعلان وزارة الدفاع التركية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي عن قرار بسحب قوات بلاده من المناطق الحدودية مع تركيا شمالي سوريا، وذلك تمهيداً للعملية العسكرية التركية التي تنوي تركيا شنها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة شرقي الفرات.