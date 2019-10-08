سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019
الرئيس العراقي قدّم مبادرة من نقاط عدة لاحتواء الأزمة في البلاد / Reuters
8 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

الرئيس العراقي يندد بالهجوم على المتظاهرين ويدعو إلى حوار وطني، والمتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد دعم بلاده وحدة الأراضي السورية.

الجديد على TRT عربي:

تأمين اللاجئين ومحاربة الإرهاب.. أسباب إصرار تركيا على المنطقة الآمنة

انتخابات تونس التشريعية.. إقبال ضعيف ونُذر برلمان مشتت

شاهد!

العراق يواصل انتفاضته

الرئيس العراقي يندد بالهجوم على المتظاهرين ويدعو إلى حوار وطني

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين، إلى "وقف التصعيد" بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، داعياً إلى حوار وطني من دون "تدخُّل أجنبي"، وندّد في خطاب متلفز، بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحثّ قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. [TRT عربي]

كما دعا إلى تعديل وزاري، وحثَّ البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات لتلبية مطالب المحتجين، وقال إنه ينبغي منح المتضررين من العنف هذا الأسبوع تعويضات، مشيراً إلى شرعية مطالب الشعب بـ"تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية في البلد الذي يعاني منذ سنوات طويلة من هذه المشكلات". [TRT عربي]

وقدم الرئيس العراقي مبادرة من نقاط عدة لاحتواء الأزمة في البلد وعلى رأسها فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعا إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع ومن بينهم المتظاهرون. [الأناضول]

قالن: لا نية لدينا للاحتلال أو التغيير الديموغرافي في سوريا

صرح متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الاثنين، بأن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، وقال "ليست لدينا نية في الاحتلال أو التغيير الديموغرافي بسوريا". [TRT عربي]

وأضاف قالن أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يحتل الأراضي السورية ويعمل على التغيير الديموغرافي فيها، وأنه "حان وقت إصلاح ذلك"، وأشار إلى أن بلاده تكافح تنظيم YPG/PKK الإرهابي الذي عمل على قتل حتى الأكراد والضغط عليهم. [الأناضول]

ولفت إلى أن المنطقة الآمنة تهدف إلى أمرين، هما القضاء على العناصر الإرهابية لحماية الحدود التركية، وتوفير عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأرضهم، وأكَّد أن تركيا ستواصل الكفاح ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، ولن تسمح له بالعودة بأي شكل. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us