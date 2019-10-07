سياسة
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حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها الكاملة على العزيزية جنوبي طرابلس
قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، وأضافت أنها "غنمت أربع آليات مسلَّحة بذخائرها، من بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لفلول حفتر الهاربة".
حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها الكاملة على العزيزية جنوبي طرابلس
تتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم مليشيات حفتر على طرابلس / AA
7 أكتوبر 2019

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، فرض سيطرتها الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت قوات الحكومة المعترف بها دوليّاً، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إنها "أحكمت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة بعد أن فر العدو"، في إشارة إلى مليشيات خليفة حفتر.

وأشارت قوات الوفاق إلى أنها "غنمت أربع آليات مسلَّحة بذخائرها، من بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لفلول حفتر الهاربة".

وفي حين تتّهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم مليشيات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة هذه الاتهامات.

وتشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتَّحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، فيما تسعى المنظَّمة الدولية حاليّاً لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سُبُل التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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