أكَّد مساعد الأمين العام للأمم المتَّحدة المنسق الإنساني الإقليمي لأزمة سوريا بانوس مومسيس، استعداد المنظمة للتنسيق الكامل مع الحكومة والجيش التركيين، حول العملية العسكرية المحتملة شرق الفرات.

وأكَّد مومسيس الدور الإنساني الكبير لتركيا في إغاثة السوريين، والضمانات الإنسانية الكبيرة التي قدّمَتها بخصوص أي عملية عسكرية محتمَلة لها شرق الفرات، حسب تصريحاته لوكالة الأناضول.

وأشار إلى وجود 700 ألف مدني في منطقة شرق الفرات بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ولفت إلى أنهم سينسّقون مع تركيا لعمليات إغاثة المدنيين في مناطق شرق الفرات.

ونوه بأنّ تركيا الدولة الأولى في العالَم في احتضان اللاجئين، قائلًا "علينا أن لا ننظر إلى 4 ملايين لاجئ سوري على أنهم مجرد أرقام".

ودعا مومسيس المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم تركيا، لدورها الكبير في احتضان اللاجئين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ تركيا تدعم العمليات الإنسانية للأمم المتَّحدة في محافظة إدلب (شمال غربيّ سوريا) ومحيطها، قائلًا "لن أستطيع إيفاء تركيا حقّها مهما شكرتها".

تجدر الإشارة إلى أنّ مومسيس زار تركيا الأسبوع الماضي، وأكَّد أنّ أنقرة قدّمَت له "ضمانات جميلة" للحفاظ على المبادئ الإنسانية، وشدّد على أنّ الأمم المتَّحدة ستنقل العلاقات والتعاون مع تركيا إلى مستويات متقدمة.