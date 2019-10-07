سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول أممي: مستعدون للتنسيق مع تركيا في عمليتها المحتملة شرقيّ الفرات
أكّد مساعد الأمين العامّ للأمم المتحدة، المنسق الإنساني الإقليمي لأزمة سوريا بانوس مومسيس، استعداد المنظمة للتنسيق الكامل مع الحكومة والجيش التركيين، حول العملية العسكرية المحتملة شرق الفرات.
مسؤول أممي: مستعدون للتنسيق مع تركيا في عمليتها المحتملة شرقيّ الفرات
أكد مومسيس على الدور الإنساني الكبير لتركيا في إغاثة السوريين / AP
7 أكتوبر 2019

أكَّد مساعد الأمين العام للأمم المتَّحدة المنسق الإنساني الإقليمي لأزمة سوريا بانوس مومسيس، استعداد المنظمة للتنسيق الكامل مع الحكومة والجيش التركيين، حول العملية العسكرية المحتملة شرق الفرات.

وأكَّد مومسيس الدور الإنساني الكبير لتركيا في إغاثة السوريين، والضمانات الإنسانية الكبيرة التي قدّمَتها بخصوص أي عملية عسكرية محتمَلة لها شرق الفرات، حسب تصريحاته لوكالة الأناضول.

وأشار إلى وجود 700 ألف مدني في منطقة شرق الفرات بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ولفت إلى أنهم سينسّقون مع تركيا لعمليات إغاثة المدنيين في مناطق شرق الفرات.

ونوه بأنّ تركيا الدولة الأولى في العالَم في احتضان اللاجئين، قائلًا "علينا أن لا ننظر إلى 4 ملايين لاجئ سوري على أنهم مجرد أرقام".

ودعا مومسيس المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم تركيا، لدورها الكبير في احتضان اللاجئين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ تركيا تدعم العمليات الإنسانية للأمم المتَّحدة في محافظة إدلب (شمال غربيّ سوريا) ومحيطها، قائلًا "لن أستطيع إيفاء تركيا حقّها مهما شكرتها".

تجدر الإشارة إلى أنّ مومسيس زار تركيا الأسبوع الماضي، وأكَّد أنّ أنقرة قدّمَت له "ضمانات جميلة" للحفاظ على المبادئ الإنسانية، وشدّد على أنّ الأمم المتَّحدة ستنقل العلاقات والتعاون مع تركيا إلى مستويات متقدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us