سياسة
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ألطون حول المنطقة الآمنة: لم يعُد بإمكان تركيا الانتظار ولو دقيقة
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا تَصرَّفت بصبر كبير وبالتنسيق مع الحلفاء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب بسوريا، "لكن لم يعُد بإمكانها الانتظار ولو دقيقة واحدة".
ألطون حول المنطقة الآمنة: لم يعُد بإمكان تركيا الانتظار ولو دقيقة
ألطون: سوريا ليست بحاجة إلى احتلال من قبل PKK بل إلى إدارة محلية / AA
7 أكتوبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا تصرفت بصبر كبير وبالتنسيق مع الحلفاء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب بسوريا، "لكن لم يعُد بإمكانها الانتظار ولو دقيقة واحدة".

وأضاف في تغريدة على تويتر الاثنين، أن "نية تركيا واضحة وصريحة، وتتمثل في القضاء على الممر الإرهابي على حدودنا، ومحاربة تنظيم PKK عدو الشعب الكردي، ومكافحة داعش ومنع استرداد قوته".

وشدّد على أن "سوريا ليست بحاجة إلى احتلال PKK، بل إلى إدارة محلية".

ولفت إلى تنفيذ PKK عمليات تطهير عرقي في مناطق سيطرته، وقضائه على أنواع المعارضة كافة، ولا سيما الأكراد الديمقراطيين، الأمر الذي وثّقه عديد من منظَّمات حقوق الإنسان الدولية.

وتابع قائلًا "أودّ أن أذكّر من يعتقدون أن تنظيمات PYD/YPG/PKK، يمكن الاعتماد عليها أكثر من تركيا في محاربة داعش في المنطقة، بأنها ناقشت إخلاء سبيل 3200 سجين من عناصر داعش عقب قرار ترامب سحب جنوده".

وأكّد أن تركيا تَحلَّت بصبر كبير في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب في سوريا، ونسّقتن مع حلفائها، لكن لم يعد بإمكانها الانتظار ولو دقيقة واحدة، فـ"حياة الأتراك والأكراد والعرب في خطر".

ونوه ألطون بأن "الخدمات التي ستوفرها تركيا ستحلّ محلّ احتلال الإرهابيين، في المناطق المحررة من PKK الإرهابي".

وشدّد على أن "عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، أظهرتا أن تركيا من حيث الإدارة والأمن تمثّل أفضل نموذج للسوريين كافة".

وبدأت الولايات المتحدة الاثنين، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة في مدينتي تل أبيض في ريف الرقة، ورأس العين في ريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية شمال شرقي سوريا في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صباح الاثنين، أن "تركيا ستتحرك قريباً بعملية عسكرية تخطّط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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