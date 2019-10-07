دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، عن قرار بلاده سحب قواتها من شمالي سوريا قرب الحدود مع تركيا، قائلًا إن بلاده "دخلت في صراع عميق دون هدف واضح".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات طويلة لترمب قال فيها "على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد الآن حلّ الوضع".

وأضاف "لقد آن الأوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، وكثير منها قَبَليّ".

وأقرّ في التغريدات بدعم تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمالي سوريا، قائلاً "الأكراد قاتلوا إلى جانبنا، لكننا دفعنا لهم كميات طائلة من الأموال والمعدات للقيام بذلك".

وأضاف "كان من المفترض أن نذهب إلى سوريا 30 يوماً، لكننا بقينا سنوات ودخلنا في صراع شديد دون هدف واضح".

وتابع "لقد حاربوا تركيا لعقود، وأوقفت هذا القتال لمدة 3 سنوات، لكن آن الآوان للولايات المتحدة لأن تخرج من الحروب العبثية التي لا نهاية لها والتي هي في معظمها قبلية ويجب إعادة جنودنا لوطنهم".

وأضاف "عندما وصلت إلى السلطة كان تنظيم داعش الإرهابي مستشرياً بالمنطقة، فقضينا عليهم تماماً بسرعة، كما اعتقلنا آلافاً من مسلحي التنظيم، معظمهم من أوروبا".

وصباح الاثنين أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا. وقال البيت الأبيض في بيان له إن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيراً إلى أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي.