سياسة
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جائزة نوبل للطب 2019 يتقاسمها أمريكيان وبريطاني
تقاسم جائزة نوبل للطب 2019 أمريكيان وبريطاني، تقديراً لهم على اكتشاف يتعلق بكيفية استشعار الخلايا للأكسجين. وتعد هذه الجائزة 110 في الفئة التي تُمنَح للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.
جائزة نوبل للطب 2019 يتقاسمها أمريكيان وبريطاني
تقاسم الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف جائزة نوبل للطب 2019
7 أكتوبر 2019

أعلن الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع تويتر الاثنين، تقاسم الأمريكيَّين وليام كايلين وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر راتلكيف، جائزة نوبل للطب لعام 2019، تقديراً لهم على اكتشاف يتعلق بكيفية استشعار الخلايا للأكسيجين.

وتعد هذه الجائزة 110 في الفئة التي تُمنَح للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.

وقال معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم في بيان، إنه ينبغي للفائزين الثلاثة أن يتقاسموا الجائزة النقدية البالغة 918 ألف دولار بالتساوي.

وحسب البيان فإن الاكتشافات التي قدّمها العلماء الثلاثة "لها أهمية أساسية لعلم وظائف الأعضاء، وتمهّد الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة الأنيميا وفقر الدم والسرطان وعديد من الأمراض الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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