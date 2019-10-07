أعلن الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع تويتر الاثنين، تقاسم الأمريكيَّين وليام كايلين وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر راتلكيف، جائزة نوبل للطب لعام 2019، تقديراً لهم على اكتشاف يتعلق بكيفية استشعار الخلايا للأكسيجين.

وتعد هذه الجائزة 110 في الفئة التي تُمنَح للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.

وقال معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم في بيان، إنه ينبغي للفائزين الثلاثة أن يتقاسموا الجائزة النقدية البالغة 918 ألف دولار بالتساوي.

وحسب البيان فإن الاكتشافات التي قدّمها العلماء الثلاثة "لها أهمية أساسية لعلم وظائف الأعضاء، وتمهّد الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة الأنيميا وفقر الدم والسرطان وعديد من الأمراض الأخرى".