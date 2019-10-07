حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، نمواً بنسبة 37.7% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، لتسجّل بذلك رقماً قياسياً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبلغت قيمة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية والجوية 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2019، وهو الرقم الأعلى في تاريخ صادرات هذا القطاع، خلال الفترة المذكورة، حسب معلومات من مجلس المصدّرين الأتراك.

واحتلت صادرات الصناعات الدفاعية والجوية المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات الأكثر تصديراً في تركيا التي بلغت نسبة نمو إجمالي صادراتها 2.6% منذ مطلع 2019.

وفي الوقت الذي بلغت فيه عائدات التصدير في هذا القطاع، ملياراً و345 مليوناً و869 ألف دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي، ارتفعت إلى مليار و855 مليوناً و274 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر استيراداً لصادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، إذ احتلت المركز الأول بقيمة 595 مليوناً و248 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 17.1% مقارنة بالأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي.

وعلى صعيد الولايات التركية الأكثر تصديراً في قطاع الصناعات الدفاعية والجوية، تصدرت القائمة العاصمة أنقرة بإجمالي تصديرات بلغت قيمتها 825 مليوناً و313 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 44.4% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتعد أنطاليا أكثر الولايات التركية تحقيقاً للنمو في هذا المجال، إذ تقدمت من المركز الـ14 خلال العام الماضي، إلى الرابع في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، لتبلغ قيمة صادراتها من هذا القطاع 43 مليوناً و377 ألف دولار، أي بزيادة تقدّر بألف و964%.