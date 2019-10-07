أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أسانبوغا في العاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى صربيا.

وأوضح الرئيس التركي أن "عملية انسحاب القوات الأمريكية شمال سوريا بدأت كما أفاد الرئيس ترمب في اتصالنا الهاتفي أمس".

وأضاف "قلنا أكثر من مرة بأننا يمكن أن ندخل في أي لحظة لتطهير المنطقة من الإرهابيين"

ولفت أردوغان إلى أنهم يدرسون ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر داعش من السجون في منطقة شرق الفرات.

كما رجح الرئيس التركي أن يكون اللقاء مع نظيره الأمريكي في النصف الأول من الشهر القادم نوفمبر/تشرين الثاني.

وحول مشروع صناعة طائرات F-35، أشار أردوغان إلى أن هذه المسألة قد طال أمدها، قائلاً "أتمنى أن نحسم الموضوع خلال اللقاء مع الرئيس ترمب".

وصباح الاثنين أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا. وقال البيت الأبيض في بيان له إن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيراً إلى أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي.