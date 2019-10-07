سياسة
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القوات الأمريكية تنسحب من نقطتي مراقبة على الحدود السورية التركية
أفادت قناة الحرة بأن القوات الأمريكية تنسحب من نقطتي مراقبة على الحدود السورية التركية، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش التركي حشد قواته على الحدود مع سوريا، ضمن عملية عسكرية مرتقبة شمال سوريا ضد تنظيم PKK الإرهابي.
القوات الأمريكية تنسحب من نقطتي مراقبة على الحدود السورية التركية
القوات الأمريكية تنسحب من نقطتي مراقبة على الحدود السورية التركية / AFP
7 أكتوبر 2019

انسحبت القوات الأمريكية، الاثنين، من نقطتي مراقبة على الحدود السورية التركية، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وذكرت القناة عن مراسلها في شمال سوريا أن مجموعتين من القوات الأمريكية انسحبتا من نقطتين إحداهما غربي مدينة رأس العين والأخرى في محيط تل أبيض على الحدود السورية التركية، دون مزيد من التفاصيل.

ويواصل الجيش التركي حشد قواته على الحدود مع سوريا، ضمن عملية عسكرية محتملة ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.

وصباح الاثنين أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا. وقال البيت الأبيض في بيان له إن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا ولن تشارك فيها".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب مساء الأحد، أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيراً إلى أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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