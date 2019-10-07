قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الاثنين، إن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين بشكل آمن.

جاء ذلك في تغريدة لقالن على تويتر، قال فيها "ليس لتركيا مطمع في أية أراضٍ. المنطقة الآمنة لها هدفان في إطار وحدة الأراضي السورية وسلامتها: تأمين حدودنا عبر تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وضمان عودة اللاجئين بشكل آمن. تركيا قوية ومصرة".

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان له بوقت سابق الاثنين، أن القوات الأمريكية شمالي سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا.

وذكر البيان أن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي سوريا، ولن تشارك فيها".

وأشار البيان إلى أن "تركيا ستكون مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي داعش الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين".

وصباح الاثنين أعلن البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا. وقال البيت الأبيض في بيان له إن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأحد، أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيراً إلى أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وتشكل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.