بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترمب، "المنطقة الآمنة" التي من المخطط إقامتها شرق الفرات بسوريا، وقررا اللقاء في واشنطن خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الأحد.

وتبادل الرئيس التركي مع نظيره الأمريكي، الآراء حول القضايا الثنائية والمنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شرق الفرات.

وتلقى أردوغان، دعوة من نظيره الأمريكي لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

وأكد الرئيس أردوغان، لترمب، خلال الاتصال أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا واتخاذ كافة التدابير لتجنب مشكلة مشابهة للتنظيم في المنطقة

كما أكد أردوغان على أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وتشكل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.