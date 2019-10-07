سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
احتجاجات متواصلة في العراق منذ أيام / Reuters
7 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

الداخلية العراقية تعترف بمقتل 104 خلال الاحتجاجات، وأردوغان وترمب يبحثان "المنطقة الآمنة" ويقرران اللقاء بواشنطن.

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    الداخلية العراقية: مقتل 104 بينهم 8 من الأمن خلال الاحتجاجات

    قالت وزارة الداخلية العراقية الأحد، إن 104 أشخاص بينهم 8 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ الثلاثاء الماضي، فيما أصيب 6107 آخرون بجروح من المحتجين وأفراد الأمن، دون تفصيل العدد من كل جانب، ومدى خطورة الإصابات. [TRT عربي]

    وأشار المتحدث باسم الوزارة سعد معن، إلى إحراق 8 مقار حزبية وحاجزين أمنيين و52 آلية عسكرية ومدنية ومطعم و7 كرفانات (مقار شرطة متنقلة) و51 من المباني المدنية والحكومية خلال الاحتجاجات، وذكر أن اعتداءات طالت أيضاً مكاتب وسائل الإعلام في بغداد. [الأناضول]

    ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية، ويرتفع سقفها وتدعو لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات. [TRT عربي]

      أردوغان وترمب يبحثان "المنطقة الآمنة" ويقرران اللقاء بواشنطن

        بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، "المنطقة الآمنة" التي من المخطط إقامتها شرق الفرات بسوريا، وقررا اللقاء في واشنطن خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الأحد. [TRT عربي]

        وأكد أردوغان لترمب خلال الاتصال، أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيراً إلى أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الصادر عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وتشكل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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