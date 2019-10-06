كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن إدلاء رجل مخابرات ثانِ بمعلومات في قضية مكالمة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني، التي دفعت مجلس النواب لبدء إجراءات التحقيق مع الرئيس بهدف عزله.

وذكرت شبكة ABC News أن مخبراً ثانياً يعمل لصالح الاستخبارات المركزية أدلى بمعلومات حول مساعي ترمب لإقناع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق ضد خصمه السياسي جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مارك زيد، محامي المخبر الأول في القضية نفسها أن المخبر الثاني أيضاً مسؤول في جهاز الاستخبارات.

وكان المخبر الأول كشف أن ترمب طلب، في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي في 25 يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق مع بايدن وابنه على خلفية ملف فساد متعلق بشركة أوكرانية للغاز كان الأخير عضواً في مجلس إدارتها.

والأحد، قال زيد عبر تويتر: "يمكن أن أؤكد وجود مخبر ثان يمثله فريقنا القانوني".

وأضاف متحدثاً عن المخبرين: "أفصحوا عن معلومات محمية بموجب القانون ولا يمكن اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم".

وأوضح زيد أن المخبر الثاني كان "لديه علم مسبق" بالاتهامات المرتبطة بمكالمة ترمب مع زيلينسكي.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق على هذه الأنباء، التي تشكل ضربة جديدة لترمب، وقد تؤدي لعزله.

يشار إلى أن فضيحة المكالمة مع زيلينسكي، دفعت مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديمقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل ترمب، غير أنه نفى في وقت سابق ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع نظيره الأوكراني.