سياسة
2 دقيقة قراءة
ضربة ثانية لترمب تؤكّد "فضيحة" أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن إدلاء رجل مخابرات ثانِ بمعلومات في قضية مكالمة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني، التي دفعت مجلس النواب لبدء إجراءات التحقيق مع الرئيس بهدف عزله.
ضربة ثانية لترمب تؤكّد "فضيحة" أوكرانيا
لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق على هذه الأنباء، التي تشكل ضربة جديدة لترمب، وقد تؤدي لعزله / Reuters
6 أكتوبر 2019

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن إدلاء رجل مخابرات ثانِ بمعلومات في قضية مكالمة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني، التي دفعت مجلس النواب لبدء إجراءات التحقيق مع الرئيس بهدف عزله.

وذكرت شبكة ABC News أن مخبراً ثانياً يعمل لصالح الاستخبارات المركزية أدلى بمعلومات حول مساعي ترمب لإقناع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق ضد خصمه السياسي جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مارك زيد، محامي المخبر الأول في القضية نفسها أن المخبر الثاني أيضاً مسؤول في جهاز الاستخبارات.

وكان المخبر الأول كشف أن ترمب طلب، في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي في 25 يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق مع بايدن وابنه على خلفية ملف فساد متعلق بشركة أوكرانية للغاز كان الأخير عضواً في مجلس إدارتها.

والأحد، قال زيد عبر تويتر: "يمكن أن أؤكد وجود مخبر ثان يمثله فريقنا القانوني".

وأضاف متحدثاً عن المخبرين: "أفصحوا عن معلومات محمية بموجب القانون ولا يمكن اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم".

وأوضح زيد أن المخبر الثاني كان "لديه علم مسبق" بالاتهامات المرتبطة بمكالمة ترمب مع زيلينسكي.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق على هذه الأنباء، التي تشكل ضربة جديدة لترمب، وقد تؤدي لعزله.

يشار إلى أن فضيحة المكالمة مع زيلينسكي، دفعت مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديمقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل ترمب، غير أنه نفى في وقت سابق ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع نظيره الأوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us