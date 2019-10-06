قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترمب أدرج مسألة انسحاب قوات بلاده من منطقة شرق نهر الفرات السورية، لكن من هم حوله لم يعملوا إلى الآن بتوصياته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري الـ29 لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا تمر حالياً بمرحلة ستحدد معالم ربع أو نصف قرن قادم، مبيناً أن الشعب التركي لم ينحنِ أمام الهجمات العلنية والسرية الجارية ضده منذ 6 سنوات.

وتابع قائلاً "صحيح أن الهجمات العلنية والسرية المستمرة منذ 6 سنوات ضد بلادنا لم تركع شعبنا، لكنها أتعبته، وكل مشكلة واجهناها وتغلبنا عليها، ساهمت في زيادة قوة بلادنا".

وأكد أن ثمن أية محاولة لإلحاق الضرر بتركيا سيكون باهظاً، مقارنة بالفترات السابقة، مشيراً إلى أن الذين كانوا يديرون تركيا حسب أهوائهم في الماضي، يصطدمون اليوم بإرادة صلبة لدى الشعب، ويعودون خائبين.

وعلى صعيد حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، أشار أردوغان إلى أن الغاية من استهداف حزبه، ليست الإطاحة به واستبداله بحزب آخر، بل القضاء على القيم التي يمثلها العدالة والتنمية.

وأكد بأن حزب العدالة والتنمية هو الأمل الوحيد للشعب التركي، وأنه ما زال يحافظ على هذه الصفة.

وأردف قائلاً "حقيقة المرحلة التي نمر بها تتلخص فيما يلي: كلما كان حزب العدالة والتنمية قوياً، زادت قوة تركيا، والعكس صحيح".