سياسة
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أنقرة تطالب سفارة واشنطن بتصريح أوضح حول الإعجاب بتغريدة لعضو بتنظيم إرهابي
طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السفارة الأمريكية بتصريح أكثر وضوحاً حول حادثة الإعجاب بتغريدة لعضو بتنظيم كولن الإرهابي.
أنقرة تطالب سفارة واشنطن بتصريح أوضح حول الإعجاب بتغريدة لعضو بتنظيم إرهابي
أكد جاوش أوغلو أن بلاده أبدت الاحتجاج اللازم على هذا التصرف / AA
6 أكتوبر 2019

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السفارة الأمريكية لدى أنقرة بتصريح أكثر وضوحاً حول حادثة الإعجاب بتغريدة لعضو بتنظيم كولن الإرهابي.

وقال جاوش أوغلو في تصريح للصحفيين في العاصمة أنقرة، الأحد،"مساعدي التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية على خلفية حادثة الإعجاب بتغريدة لعضو بتنظيم كولن الإرهابي، أبلغونا أن الإعجاب حدث بالخطأ وأنه تم تصحيح الوضع".

وأكد جاوش أوغلو أن بلاده أبدت الاحتجاج اللازم على هذا التصرف.

وكان حساب السفارة على تويتر وضع إعجاباً على تغريدة لعضو تنظيم كولن الهارب، أرغون باباهان، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخراً.

واعتذرت السفارة في تغريدة لاحقة قائلة "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".

من جهته ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك، بشدة بـ"الإعجاب" الذي قامت به السفارة عبر حسابها على تويتر.

وأكد أن هذا التصرف "لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كلياً مع الأعراف الدبلوماسية".

وكررت السفارة اعتذارها للمرة الثانية بعد الاجتماع الذي أشار إليه جاوش أوغلو.

وقالت السفارة في تغريدة "نعتذر عن الخطأ الذي وقع على حسابنا عبر تويتر".

وأكدت أن السفارة الأمريكية "لا تربطها أي علاقة مع المدعو أرغون باباهان (العضو في تنظيم كولن الإرهابي) ولا نصادق أو نوافق على محتوى التغريدة التي غرّد بها ونرفض هذه التغريدة".

وأضافت "نؤكد أسفنا لوقوع هذا الخطأ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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