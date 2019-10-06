سجّلت مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية إقبالاً متواضعاً للناخبين.

وقد رصدت وكالة الأناضول في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت صباح اليوم، عدداً من مراكز الاقتراع بالعاصمة التونسية، في كل من ضاحية باردو، وشارعي مرسيليا وروسيا، ولم يتعدّ عدد الناخبين في هذه المراكز بضع عشرات.

وانطلقت عملية التصويت في هذه المراكز بالعاصمة وسط انتشار أمني وعسكري كثيف لتأمين حُسن سير العملية الانتخابية، إلى جانب مشاركة عشرات المراقبين والملاحظين المحلّيين والدوليين في رصد عملية الاقتراع.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي(07.00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217 أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية التونسية.